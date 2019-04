Dick Rivers : 6 prestations du rockeur français à revoir en vidéo

Fou d'Amérique, le chanteur crooner Dick Rivers a adapté des chansons issues aussi bien du rock que de la country et du rythm'n blues. Ses infidélités à l'Amérique, il les a surtout faites outre-Manche, dans la mouvance "mersey beat" proche des Beatles. Mais d'où qu'elles viennent, ses interprétations étaient toujours personnelles. Dick Rivers les faisaient siennes.

1 Avec les Chats sauvages : Est-ce que tu le sais? (1961)



Dick Rivers et Les chats sauvages chantent Est-ce que tu le sais?, adaptation française du What 'd I say de Ray Charles, sortie en 1959.



YouTube

2 Rien que toi (1964)



Dick Rivers interprète Rien que toi, une chanson adaptée de You never Walk Alone du groupe anglais Gerry & The Pacemakers. Cette chanson est le titre principal de son premier album solo sorti en 1964 et c'est un succès.



Youtube

3 Pas cette chanson (1966)



Dick Rivers interprète Pas cette chanson, le 7 avril 1966, à la télévision française, accompagné par le grand orchestre de Raymond Lefevre. Cette chanson est adaptée de Don't Play That Song (You Lied) de Ben E.King sortie en 1962.



INA



4 Mystery Train (1973)



Dick Rivers reprend "Mystery Train" du King Elvis Presley sur le plateau de l'émission "Rockenstock" sur la première chaîne, en mai 1973.



INA





5 Roule pas sur le rivers (1978)



Dick Rivers chante Roule pas sur le rivers le 2 mai 1978 dans l'émission Midi Première de TF1. Cette chanson est adaptée de Proud Mary de John Fogerty sortie en 1969.



INA

6 Faire un pont (2018)



Dick Rivers chante Faire un pont, un de ses plus grands tubes, adapté de Take Me Home Country Roads de John Denver, sur la tournée Age Tendre, La Tournée des Idoles, en 2018.