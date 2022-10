Découvrez "Vivre" de Michel Berger, une chanson inédite qui célèbre la vie et la beauté de la nature

C'est une ravissante chanson écrite il y a un peu plus de quarante ans et restée pourtant inédite toutes ces années : Vivre, publiée vendredi 7 octobre, est une pépite qui permet de retrouver la voix de Michel Berger intacte en 2022. Visionnaire, le chanteur y célèbre la vie sur Terre et l'incroyable beauté de la nature.

"Les fleurs et les animaux / Sont tous un peu de ma famille / On est tous partis de rien", chante-t-il notamment accompagné de son piano. "Torrents ruisseaux / Faire faire couler l'eau / Regarder comme on est beaux / Vivre ! / Plantes, plantes grimpez / Sève dans mon corps / Venez danser sur l'accord et vivre / Soleil, terre, forêts des plaines / Entrez dans le sang de nos veines / Nous devons devenir forts / Nous devons vivre."







Un titre écarté de l'album "Beauséjour"

Cette chanson avait été enregistrée aux Etats-Unis en 1980 à l'occasion des sessions de Beauséjour, son cinquième album. Mais faute de place (sur le vinyle), Vivre avait été écartée de ce disque. Un album qui vit enfin triompher Michel berger en tant que chanteur avec notamment le tube La groupie du pianiste, mais aussi, dans une moindre mesure, avec Celui qui chante et Quelques mots d'amour. Car jusque-là, Michel Berger n'avait réussi à s'imposer qu'en tant qu'auteur-compositeur, en particulier avec l'opéra-rock Starmania deux ans plus tôt.



A l'occasion des trente ans de la disparition de Michel Berger, un album Best-of paraîtra le 28 octobre chez Warner, et un album constitué de titres de ses débuts serait également dans les starting blocks. Quant à Starmania, la très attendue nouvelle version 2022, mise en scène par Thomas Jolly, débute à Nice lors de deux avant-premières vendredi 7 et samedi 8 octobre. Elle sera ensuite présentée à Marseille et à Nancy avant de s'installer à partir du 8 novembre à La Seine musicale et jusque fin janvier.