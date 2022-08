Dans les coulisses de Voix du Sud, la formation musicale créée par Francis Cabrel

À Astaffort, on est loin des projecteurs de la Star Academy, l'émission de télé-réalité qui mettait en scène de jeunes artistes en quête de célébrité. Dans ce petit village du Lot-et-Garonne, l'association Voix du Sud aide depuis 30 ans des artistes à révéler le meilleur de leur talent. Mais ici, pas de caméras braquées sur les chanteurs ou compositeurs qui cherchent quelque chose de nouveau dans leur façon de faire.

Dans cet espace de formation, créé par Francis Cabrel, des artistes novices ou confirmés se croisent sans cesse. Ils viennent pour se frotter à d'autres musiciens ou obtenir le regard critique d'intervenants au solide CV. "On a eu des artistes qui ont eu leur nom sur la façade de l'Olympia. Ils sont venus ici pour se ressourcer ou élargir leurs compétences. À un moment donné, il faut aller voir ailleurs", raconte Pascal Bagnard, le directeur de Voix du Sud.

France 3 Nouvelle-Aquitaine / M. Rezki / T. Milon / L. Prevost

"On est là pour mettre l'artiste en confiance"

Cette semaine-là, six élèves en voie de professionnalisation suivent une formation de trois jours. "On travaille avec des gens qu'on ne connaît pas du tout. C'est vraiment sortir de sa zone de confort, explorer d'autres univers pour enrichir son propre univers. C'est ce que je suis venu chercher ici et ça marche", confie Deborah Reboul, autrice et interprète. Pour Matthew Aigle, Voix du Sud nourrit le processus créatif de l'artiste. "C'est apprendre à écrire, apprendre à créer. J'ai un EP qui sort bientôt. Je suis en constante évolution", dit cette jeune voix de la chanson française.

Deborah Reboul, une jeune artiste en formation à l'association Voix du Sud. (FRANCEINFO)

Deux artistes intervenants sont en appui pour encadrer des séances de composition et d'écriture. Qu'apportent vraiment ces "profs" aux élèves ? "On est là pour mettre l'artiste en confiance, lui expliquer qu'on est là pour se planter et que c'est comme ça aussi qu'on va trouver des clés", témoigne Benoît Crabos, artiste et intervenant au sein de la structure, qui se veut finalement davantage un laboratoire à idées qu'une école.

Lucca, le plus jeune des pensionnaires, chante, joue du piano et de la guitare. Il est là pour améliorer encore sa maîtrise technique. "C'était très important pour moi de venir ici. Je suis là pour reconfirmer toutes les bases pour pouvoir après, une fois ces bases maîtrisées, s'en libérer et élargir les possibilités dans la création, dans la composition et aussi dans les mots". À Astaffort, l'esprit est au partage des connaissances et à l'entraide plutôt qu'à la compétition.