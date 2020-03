"Comme si tu étais toujours là" : le livre hommage de Marie-Paule Belle à la romancière Françoise Mallet-Joris

La chanteuse publie "Comme si tu étais toujours là", en hommage à son histoire avec la romancière Françoise Mallet-Joris.

La chanteuse Marie-Paule Belle, interprète notamment de La Parisienne, revient sur le devant de la scène avec un livre. Comme si tu étais toujours là (Ed.Plon) est un hommage à l'écrivaine Françoise Mallet-Joris, décédée en 2016. Une femme qui partagea sa vie pendant plus de dix ans.

Un amour vécu au grand jour

Dans les années 70, Marie-Paule Belle et celle qui était alors membre de l'Académie Goncourt ont vécu une belle et forte histoire d'amour. Et pour la chanteuse, il lui semble paradoxalement que cette relation était plus facile à vivre à l'époque qu'elle ne le serait aujourd'hui. "On a vécu notre amour en pleine lumière" raconte-t-elle. "C'était un amour exceptionnel de deux êtres qui étaient alors dans la lumière et qui s'aimaient sans aucune barrière".

Ce livre, Comme si tu étais toujours là, Marie-Paule Belle le voit avant tout comme un hommage au talent de celle qui restera sa proche amie jusqu'à son décès en 2016. "Je voulais lui rendre hommage car je trouve qu'elle n'a pas la place qu'elle mérite dans la littérature. J'aimerais donner envie de la relire, donner envie à un éditeur de publier ses oeuvres complètes".

Françoise Mallet-Joris s'est fait connaître dès son premier roman, Le Rempart des Béguines, paru en 1951. Il évoque une histoire d'amour lesbienne entre une jeune fille et la maîtresse de son père.

Un retour sur scène reporté

Marie-Paule Belle avait une double actualité en ce mois de mars 2020. Elle devait également fêter ses 50 ans de carrière musicale avec une série de concerts sur la scène de La nouvelle Eve à Paris. Un rendez-vous attendu par les fans, car des dates supplémentaires avaient été rajoutées. Mais, compte-tenu de l'épidémie de Covid-19, tous ses concerts sont reportés à une date encore inconnue.