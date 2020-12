Benjamin Biolay enrichit son album "Grand Prix" avec cinq inédits dont une reprise de Daniel Balavoine

Benjamin Biolay poursuit la belle échappée de son Grand Prix paru en juin 2020 et ressort une version augmentée avec cinq inédits. On y trouve, notamment, deux nouveaux morceaux, avec Juliette Armanet et Adé et une reprise de Tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine.

Invité du journal de France 3 Paris-Île-de-France, l'artiste revient sur ses 20 années de carrière et ce qui le motive toujours.

La voix des femmes

Dans cette nouvelle version de Grand Prix, Benjamin Biolay a composé deux duos inédits, Parc fermé et Rue Saint-Louis en l'Ile, qui mêlent son timbre très grave aux voix féminines d'Adé et de Juliette Armanet. "J'ai toujours aimé les voix de femmes, c'est comme une lumière sur ce disque", assure l'auteur-compositeur-interprète. De la lumière que Benjamin Biolay pare de mélancolie, d'envol et de sensualité.

"Tous les cris, les SOS" comme un écho

En cette période très troublée, Benjamin Biolay reprend avec pudeur le titre de Daniel Balavoine Tous les cris, les SOS. Un cri d'alarme magnifiquement orchestré qui résonne étonnement avec l'épreuve que traversent les artistes.

"C'est une vraie douleur de ne pas pouvoir faire notre travail. Se sentir utile ou pas, c'est important dans l'équilibre psychologique d'une personne et ce terme de 'non essentiel a fait du grabuge dans le subconscient des gens, le milieu est malheureux", confie le musicien. Avant d'ajouter : "La vie d'artiste, c'est déjà faire le choix du flou mais rajouter du flou dans le flou, ça commence à faire beaucoup". Enfermé, interrompu, mis en suspens mais toujours vivant, comme l'atteste le dernier morceau de l'album, Je reviendrai, clos admirablement ce petit bijou de Noël.

"BB" entre ombre et lumière

Depuis près de 20 ans, Benjamin Biolay donne une teinte particulière à la chanson française. De la navigation en solitaire aux embarcations à plusieurs, l'artiste, formé au conservatoire municipal de Villefranche-sur-Saône, n'a cessé de se réinventer. Avec son premier album, le très réussi Rose Kennedy (mai 2001), il signe d'entrée de jeu une richesse mélodique et des arrangements soignés. En 2009, son album La Superbe, fait l'unanimité des critiques. Un brin provocateur, parfois borderline, amoureux de ses muses, Benjamin Biolay est surtout un acharné de travail. De ses nuits entières passées en studio résultent des pierres précieuses.

Vingt ans après sa première piste, le dandy rock nous offre un Grand Prix, qui donne envie de prendre la route à toute allure. En nous chantant ses peines, il nous parle un peu des nôtres, de nos âmes malmenées, de nos coeurs écorchés, de nos corps bousculés.

Benjamin Biolay sera en concert à La Cigale le 17 décembre prochain, aux côtés de Catherine Ringer et Alain Souchon. Le spectacle, sans public, sera retransmis en direct sur l’antenne de France Inter.