"Alain Chamfort produit par Sébastien Tellier", une savoureuse rencontre au sommet à déguster avant l'ultime album de l'auteur de "Paradis"

Six ans après son album Le Désordre des choses (2018), dans lequel l’éternel jeune homme avait enchanté critique et public en assumant son âge et ses rides avec classe, Alain Chamfort annonce son retour. L’impermanence, présenté comme "l’ultime album qui viendra couronner une carrière discographique de plus de cinquante ans", est attendu pour le 22 mars.

En attendant, et en guise de hors-d’œuvre, il publie un EP en collaboration avec l’auteur de La Ritournelle, sobrement baptisé Alain Chamfort produit par Sébastien Tellier. Quatre titres qui coulent de source tant le tandem file l’entente parfaite artistique, entre la voix fragile de l’un et les somptueuses orchestrations cinématiques de l’autre.

Fin du monde et ode au féminin

Ainsi, le premier single de cette rencontre au sommet, Whisky Glace, est un tube en puissance avec son texte délicat de fin du monde, sa scansion rythmée, ses splendides cordes et son petit riff de saxophone. "Le sens-tu le calme avant la tempête / Le silence trop profond pour être honnête", demande Chamfort, "Le sens-tu le calme avant la défaite / Tristes cotillons de fin de la fête / Un parfum dans l’air d’heure dernière / Cet instant parfait avant la comète / Le chant des oiseaux qui soudain s’arrête".

Féminin, une ode au féminin habilement tournée par celui qui a toujours assumé sa part féminine, est l’autre point fort de cet EP. De sa voix particulièrement fragile et patinée, Chamfort constate avec une élégance folle les avancées féministes post #MeToo : "Il est toujours difficile de tourner la page / Pour chaque battement de cils, une guerre fit rage / Mais ma fille, courage / Car le monde se réveille plus beau chaque matin / Car le monde se révèle plus beau entre tes mains", chante-t-il, lové au cœur d’un poignant tourbillon de violons et de chœurs lumineux.

Une tournée entre concert et confidences

Le soufre de nos peaux et La Chair complètent cet EP avec lequel le duo semble s’être avant tout fait plaisir. Pour la petite histoire, c’est Sébastien Tellier qui avait manifesté au printemps dernier le désir de travailler avec Alain Chamfort. Ce dernier a proposé des idées, sur des textes de son fidèle parolier Pierre-Dominique Burgaud, que le dandy barbu a complété et arrangé avec la complicité de ses musiciens Adrien Soleiman (saxophone/claviers) et Louis Delorme (batterie), dans le fameux studio parisien Motorbass de feu Philippe Zdar (de Cassius).

Alain Chamfort au piano, en studio pour le EP produit par Sébastien Tellier. (BMG)



Outre cette gourmandise apéritive et le festin qui s’annonce avec un album promis comme définitif au printemps (et qui ne sera pas produit par Sébastien Tellier), Alain Chamfort part en tournée dès ce mois de janvier avec un spectacle inédit, entre concert et confidences.

Accompagné de son pianiste, il piochera dans son répertoire des classiques et titres méconnus, et, en compagnie de sa complice l’animatrice Valli, il se livrera au jeu de l’interview en direct, revenant sur ses cinquante ans de chanson, ses hauts, ses bas, et son travail avec Jacques Dutronc, Claude François et Serge Gainsbourg mais aussi la complicité avec ses auteurs fétiches Jacques Duval et Pierre-Dominique Burgaud.

"Alain Chamfort produit par Sébastien Tellier" (BMG) sort vendredi 12 janvier.



Alain Chamfort sera en concert le 6 juin au Point Éphémère (Paris) mais il se livrera d’ici-là à "une conversation musicale" itinérante à partir du 16 janvier à Issoudun, puis le 20 janvier à Granville, les 24 et 28 janvier à Paris (théâtre de l’Œuvre, complet), Le 26 janvier à Mainvilliers, le 15 février à Marseille, le 23 février à Sotteville-lès-Rouen, le 26 mars à Paris (toujours au théâtre de l’Œuvre), etc.