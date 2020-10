"J'ai tout fait pour ne pas la trahir" : dans "Aline", Valérie Lemercier rend hommage à Céline Dion

Rencontre avec Valérie Lemercier dont le dernier film "Aline" sort le 18 novembre prochain. Un biopic librement inspiré de la vie de Céline Dion à qui la comédienne et réalisatrice rend un joli hommage.

Ce vendredi 2 octobre, Aline de et avec Valérie Lemercier était projeté en avant-première à Nancy. Sur le plateau de France 3 Lorraine, la comédienne et réalisatrice nous parle de ce biopic librement inspiré de la vie de Céline Dion.

Valérie Lemercier le confirme, même si c'est évident : Aline Dieu, c'est Céline Dion. En 2017, interrogée par Naguy sur ses projets, la comédienne et réalisatrice annonçait, presque comme une boutade, son intention de réaliser un biopic inspiré de la vie de la star québécoise. Face à l'enthousiasme que le projet a suscité dans son entourage - "tout le monde voulait le faire !", s'amuse-t'elle aujourd'hui - Valérie Lemercier décide alors de se jeter à l'eau. Pendant trois ans, elle lit et visionne les articles et documentaires consacrés à Céline Dion. "Elle a beaucoup ouvert son cœur, sa vie, sa famille, ses maisons", résume la comédienne. Commence alors l'écriture du scénario avec Brigitte Buc, avec laquelle elle a déjà travaillé sur Palais royal ! (2005).

Une histoire d'amour unique

Le duo découvre une success story incroyable qui a propulsé cette jeune Canadienne, benjamine d'une famille de 14 enfants au firmament du show-business international. Un chemin pas toujours pavé de roses. Le film revient sur les problèmes de voix, mais aussi de fécondité, rencontrés par la star, ainsi que sur le couple atypique et fusionnel qu'elle formait avec son manager, René Angélil. "Le film c'est surtout une grande histoire d'amour, un amour unique (...) c'est ça le biais qu'on a choisi", explique Valérie Lemercier. "J'ai adoré connaître mieux René, même s'il n'était plus là (ndlr : René Angélil est mort en 2016). Cette carrière, ils l'ont faite à deux, et même à trois avec sa mère."

Aline/Céline (Valérie Lemercier) et Guy-Claude/René (Sylvain Marcel), un couple uni dans l'amour et dans la gloire. (JEAN MARIE LEROY)

Aline est actuellement projeté en avant-première dans plusieurs salles, mais pour l'heure Céline Dion ne l'a pas vu. Interrogée sur le stress éventuel que pouvait représenter la réaction de la star, Valérie Lemercier s'est dite plutôt sereine : "J'ai tout fait, j'espère, pour ne pas la trahir - même s'il y a beaucoup de choses qui sont romancées - pour la respecter et lui rendre hommage. J'espère qu'elle le verra."

Aline de et avec Valérie Lemercier, sortie en salles le 18 novembre 2020.