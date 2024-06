Céline Dion témoigne sur sa maladie dans une interview donnée à NBC News : "c’est comme si on vous étranglait"

Atteinte depuis décembre 2022 de la maladie incurable du syndrome de la personne raide, qui perturbe le système nerveux central, la star canadienne a donné une interview à la chaîne d’information américaine NBC News qui sera diffusée le 25 juin sur Prime Video.

Elle y évoque son combat quotidien contre ce mal qui lui provoque des douleurs "comme si on vous étranglait".

"Vivre avec"

La manifestation de la maladie de la personne raide consiste en une rigidité du tronc qui peut être accompagnée de spasmes. Agée de 56 ans, la chanteuse brise le silence pour la première fois depuis 2022. Dans le documentaire de NBC, Céline Dion confie : "Ca va bien, mais c’est beaucoup de travail. C’est un jour à la fois. Je n’ai pas combattu la maladie, elle est toujours en moi et pour toujours. On va trouver, je l’espère bien, un miracle, un moyen de la guérir avec les recherches scientifiques, mais je dois apprendre à vivre avec".

Ce quotidien est traversé de douleurs "comme si on vous étranglait, comme si quelqu’un poussait votre larynx/pharynx comme ça", détaille-t-elle en mimant le geste. Les spasmes entraînent "l’impression que si je pointe mes pieds, ils resteront coincés, ou si je cuisine – parce que j’aime cuisiner – mes doigts, mes mains se crisperont", déclare-t-elle.

Tous les concerts de la star canadienne programmés en 2023 ont été annulés, mais elle avait tenu à rassurer ses fans en mentionnant " l’excellente équipe de médecins qui me traite pour que j’aille mieux. Et ce sont mes enfants qui me donnent le courage et l’espoir de continuer", ajoutait-elle