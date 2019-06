Céline Dion fait ses adieux au Caesars Palace et dévoile un nouveau morceau

La chanteuse canadienne a fait son dernier concert sur la scène du célèbre casino où elle chante depuis 2003, et en a profité pour présenter son nouveau morceau, "Flying On My Own".

1 144 concerts pendant 16 ans ! Céline Dion était émue aux larmes samedi soir pour son dernier spectacle sur la scène du Caesars Palace à Las Vegas. Le plus célèbre casino de Las Vegas perd (en tout cas temporairement) son égérie, qui y boucle sa résidence.

Final Show and curtain call for @celinedion after 1,144 show historic run at @CaesarsPalace pic.twitter.com/bPoGJ6kzpV — George Kliavkoff (@Kliavkoff) 9 juin 2019

Céline a tenu à marquer le coup avec un concert mémorable et de longs adieux au public de 4000 personnes qui ont accouru pour voir une dernière fois la star sur la scène du Caesars. La chanteuse a chanté une dizaine de ses plus grands classiques, dont The Power of Love et Pour que tu m'aimes encore, mais a pris tout le monde de cours en présentant Flying On My Own. Un morceau qui contraste avec le reste de son oeuvre grâce à une sonorité très électro, avec des paroles pleines d'optimisme signées Sia (déjà connue pour son tube Chandelier). Un potentiel tube de l'été ?

CELINE DION A la fin de ce dernier concert, Céline a fait monter tous ses musiciens, ainsi que ses enfants, sur scène pour faire ses adieux à cette salle qui l'a hébergée pendant 16 ans. Bien sûr, un hommage a été rendu à son défunt mari, René Angélil, disparu il y a de ça trois ans et demi.

Céline Dion compte bien se reposer cette été, car la fin de l'année s'annonce intense. Un nouvel album, Courage, sera dans les bacs en novembre. Mais dès le 18 septembre, la chanteuse entamera à Québec une tournée mondiale pour en faire la promotion.