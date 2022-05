Céline Dion a reprogrammé ses concerts européens du 24 février au 4 octobre 2023

La star québécoise a repoussé sa tournée d'un an après des spasmes musculaires persistants.

France Bleu annonce les nouvelles dates de la prochaine tournée de Céline Dion, après le dernier report. Les spectacles européens de la tournée mondiale "Courage", initialement prévus du 25 mai au 24 septembre 2022 sont maintenant reportés du 24 février au 4 octobre 2023.

En France, Céline Dion se produira finalement les 1er et 2, 5 et 6, 9 et 10 septembre 2023 à Paris La Défense Arena.

La star québécoise a donc repoussé sa tournée d'un an pour des raisons de santé. Elle souffre de spasmes musculaires persistants. Elle avait déjà repoussé sa tournée de 52 concerts une première à cause de la pandémie de Covid-19.