Bruce Springsteen annonce la sortie d'un nouvel album, "Western Stars"

Après quelques jours de teasing sur les réseaux sociaux, le Boss a finalement lâché le morceau : il publiera le 14 juin un nouvel album en solo (comprenez sans le E.Street Band au complet) baptisé "Western Stars".

"Cet album est un retour à mes enregistrements en solo avec des chansons axées sur des personnages", explique Bruce Springsteen. "C'est une boîte à bijoux d'album", décrit-il encore, précisant que Western Stars, son premier album depuis High Hopes en 2014, comporte des arrangements orchestraux et cinématiques.





New album #WesternStars coming June 14. “This record is a return to my solo recordings featuring character driven songs and sweeping, cinematic orchestral arrangements. It's a jewel box of a record." - Bruce pic.twitter.com/X00HQRWJoL — Bruce Springsteen (@springsteen) 25 avril 2019

Influencé par la pop californienne des 70's



En décembre, le Boss avait confié à Variety que cet album de 14 chansons était "influencé par la pop sud californienne des années 70" et en particulier par Glen Campbell, Jimmy Webb et Burt Bacharach. "Je ne sais pas si les gens entendront ces influences, mais c'est ce que j'avais en tête".



Une vingtaine de musiciens ont joué sur l'album, produit par Ron Aniello, déjà aux manettes des deux précédents albums de Springsteen. S'il s'agit d'un album solo, comprenez sans son backing band habituel le E Street Band, plusieurs de ses membres y figurent en bonne place. Notamment le clavier originel du groupe David Sancious, la violoniste Soozie Tyrell et l'organiste et accordéoniste Charlie Giordano, rapporte le site américain Rolling Stone.



Par ailleurs, le musicien Jon Brion, remarqué pour son travail avec Kanye West et Fiona Apple, joue du celesta (percussion munie d'un clavier), du Moog et de l'orgue farfisa. Quant à l'épouse de Springsteen, Patti Scalfia, elle signe les arrangements vocaux de quatre chansons et chante sur quelques autres. Un clip pour le premier single Hello Sunshine est attendu jeudi à minuit.



Le tracklisting de "Western Stars"

1. “Hitch Hikin’”

2. “The Wayfarer”

3. “Tucson Train”

4. “Western Stars”

5. “Sleepy Joe’s Café”

6. “Drive Fast (The Stuntman)”

7. “Chasin’ Wild Horses”

8. “Sundown”

9. “Somewhere North of Nashville”

10. “Stones”

11. “There Goes My Miracle”

12. “Hello Sunshine”

13. “Moonlight Motel”