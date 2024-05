Bruce Springsteen, le "Boss", publie une vidéo pour rassurer ses fans

Ce n'est pas encore l'annonce d'un retour mais presque et ce message devrait rassurer ses admirateurs. Car depuis le samedi 25 mai 2024, quand Gérard Drouot Productions, le tourneur français de Bruce Springsteen, a annoncé sur les réseaux sociaux que le chanteur souffrait d’une extinction de voix et qu'il ne pouvait donc pas chanter sur scène, seulement quelques heures avant son concert, son public était inquiet. L'extinction de voix serait la conséquence d'une performance sous une pluie battante à Sunderland, en Angleterre, trois jours auparavant. Sur ordre médical, le rockeur de 74 ans a dû annuler non seulement son concert à Marseille, le rockeur de 74 ans mais aussi ses prestations à Milan et Prague.

"On le considère comme Dieu"

Les fans, venus des quatre coins du monde, étaient forcément déçus, mais ont souhaité un prompt rétablissement à Springsteen dans un micro-trottoir réalisé par l’équipe de Gérard Drouot. “On le considère comme Dieu, donc il va vite guérir à mon avis. Le mieux, c’est qu’il se rétablisse et qu’il revienne vite nous voir”, a commenté un fan normand. Depuis Marseille, le Boss a voulu rassurer le public avec une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

“Malheureusement, je n’ai pas pu chanter pour vous, mais nous reviendrons à Marseille, Prague, et Milan pour vous offrir le spectacle de votre vie que je vous ai promis”, a-t-il affirmé, avant de remercier les fans des autres pays où il a pu se produire précédemment. Si tout se passe bien, la tournée reprendra le 12 juin à Madrid au Civitas Metropolitan. De nouvelles dates pour les concerts annulés seront bientôt annoncées. Pour ceux qui ne pourraient pas revenir à Marseille, les billets sont remboursables dans les points de vente où ils ont été achetés.