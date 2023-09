Britney Spears danse avec des couteaux "pour imiter Shakira", la police débarque chez elle

La chanteuse américaine aime "prendre des risques". Mais elle a réussi à faire peur à ses millions de fans.

Temps de lecture : 1 min

Britney Spears a posté en début de semaine sur son compte Instagram, suivi par plus de 42 millions de personnes, une vidéo dans laquelle on la voit en slip et crop top danser avec de longs couteaux. Un clip innocent qui a aussitôt affolé quelques fans, poussant la chanteuse américaine a préciser dans un second temps en légende : "J'ai commencé à jouer avec des couteaux de cuisine aujourd'hui !!! Ne vous inquiétez pas, ce ne sont PAS des vrais !!! Halloween arrive bientôt !!!"

Visiblement, cela n'a pas suffit à rassurer tout le monde. Une personne a appelé la police car elle s'inquiétait du bien-être de Britney Spears, âgée de 41 ans. C'est ainsi que la chanteuse a vu débarquer un agent de police mercredi 27 septembre à son domicile californien, rapporte CNN. Ce dernier a pu constater que tout allait bien et est reparti.

Vendredi, la chanteuse a de nouveau posté une vidéo dans laquelle elle danse avec des couteaux et s'est adressée à ses fans. "J'ai fait peur à certains dans mon dernier post, mais ce sont de faux couteaux", a-t-elle rappelé, soulignant que "ce n'est pas la peine de s'inquiéter ni d'appeler la police". Elle a surtout expliqué qu'elle tentait ainsi "d'imiter l'une de mes artistes préférées : Shakira." Avant de conclure en saluant "toutes les mauvaises filles", qui, comme elle, "n'ont pas peur de dépasser les limites et de prendre des risques !"

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maria River Red (@britneyspears)

Lors de la dernière cérémonie des MTV Video awards, le 13 septembre, la chanteuse colombienne Shakira était en effet apparue sur scène dansant avec deux couteaux.