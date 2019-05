"Born to Be Alive" : dégustez la superbe version acoustique de Patrick Hernandez

Patrick Hernandez va faire sonner son tube culte "Born to Be Alive" au Stade de France le samedi 18 mai et au Groupama Stadium de Lyon le 1er juin dans le cadre de la tournée Stars 80. Invité de 20h30 le dimanche il en a interprété une superbe version acoustique.

Patrick Hernandez chante "Born to be alive" en acoustique à 20h30 le dimanche (France 2)