Avec "Comme ci, comme ça", hymne pop à la tolérance, Titouan, 14 ans, représentera la France à l'Eurovision Junior

Avec Comme ci, comme ça, hymne pop à la tolérance, Titouan, 14 ans, défendra à l'Eurovision Junior le 16 novembre 2024 les couleurs de la France, qui cumule trois victoires dans ce concours version jeunes, a annoncé mercredi 18 septembre la délégation française.

"Notre objectif, c'est de défendre de la meilleure manière qui soit le drapeau français" avec des chansons "qui soient pop, colorées" et "que les enfants soient finalement vecteurs de messages, de couleurs, de joie, dans un monde qui en a besoin", explique Alexandra Redde-Amiel, cheffe de la délégation française et directrice des divertissements et des jeux à France Télévisions.

Après les victoires de Valentina en 2020, puis le doublé Lissandro en 2022 et Zoé Clauzure en 2023, l'Hexagone fera partie des favoris de cette 22e édition qui se déroulera en Espagne, à Madrid.

"C'est un rêve de pouvoir partager sa culture"

Avec son "grain de voix chaud et à la fois très doux" et "la lumière" dans son regard, Titouan a immédiatement séduit la délégation française parmi la vingtaine de candidats. "Il s'est mis au piano et la magie a opéré", résume Alexandra Redde-Amiel.

Né dans une famille bretonne férue de musique, ce collégien multi-instrumentiste bénéficie déjà d'une expérience de la scène, ayant participé aux télé-crochets musicaux The Voice Kids et Dream Team, sur TF1. Il interprétera Comme ci, comme ça, chanson sur la diversité composée par le jeune chanteur Malo et la parolière Marie Bastide, qui débute sur des airs de ballade puis s'envole dans un tourbillon pop, avec chœurs et trompettes. Son titre sera disponible mercredi soir 18 septembre sur toutes les plateformes de streaming et sites de téléchargement légal à partir de 18h.

"C'est le plus grand concours qu'on puisse faire"

"Je suis très heureux de cette chanson, ça me représente en tant qu'artiste", confie à l'AFP Titouan, soulignant les références aux univers d'Elton John, Mika ou encore Coldplay. "L'Eurovision, c'est le plus grand concours qu'on puisse faire, c'est un rêve de pouvoir partager sa culture et de rencontrer d'autres cultures par la même occasion", ajoute l'adolescent.

Organisée par l'association de radiodiffuseurs nationaux UER (Union européenne de radio-télévision), la version junior réunit 17 pays et touche 40 millions de téléspectateurs. Il est possible de voter en ligne pour le candidat de son propre pays, contrairement à son grand frère L'Eurovision, où Slimane a terminé 4e avec Mon amour en 2024 et qui n'a pas connu de victoire française depuis Marie Myriam en 1977.