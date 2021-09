Musique : Aretha Franklin, "Respect" pour la soul music

Elle a une voix qui donne le frisson. Quand le rythme et la musique en fusion, Aretha Franklin est là. Elle est le cœur d'un nouveau biopic qui sortira bientôt au cinéma. Une chanteuse hors-pair et une femme combative devenue un trésor national. C'est au piano d'abord que se perçoit son génie musical, puis avec sa voix. Aretha Franklin peut tout chanter : jazz, pop, funk, et même rock. "Une femme comme ça, c'est unique au monde, on n'ose pas chanter derrière elle", confesse Nicoletta.

Une femme battante



Avec 75 millions de disques vendus, 18 Grammys Awards, c'est la première artiste noire en couverture du magazine Time. Son palmarès est légendaire. C'est l'histoire de la fille d'un pasteur renommé, qui repère son talent et la fait chanter dans la chorale gospel de sa paroisse. Elle enregistre son premier single à 14 ans, et récolte son premier disque d'or à 24. Mais comme le montre le film, un titre la fait entrer dans la postérité. Elle transforme une chanson d'Otis Redding en Respect, un hymne universel. La chanteuse s'est construite dans l'adversité. Elle traverse divorces, problèmes d'addiction, mais résiste et devient un symbole national. En 2009, Barack Obama la choisit pour son investiture.