Angèle, Niska et Damso vont enflammer le Delta Festival, rendez-vous incontournable de Marseille qui démarre mercredi

Plus de 150 000 festivaliers sont attendus pour la huitième édition du festival marseillais. 150 artistes dont Angèle, Damso, Niska, Alonzo, Cascada, Basshunter ou Offenbach se produiront sur les plages du Prado du mercredi 23 au dimanche 27 août. Mais le Delta Festival, ce n'est pas que de la musique...

Le Delta Festival est l’un des événements culturels les plus populaires de France. Côté musique, il rassemble des têtes d’affiche de la scène hip-hop et électro comme Niska, Damso, Nina Kraviz ou Feder, qui performeront du mercredi 23 au dimanche 27 août. La programmation est éclectique et l’événement se veut le reflet de la vie marseillaise.

Bob Sinclar, Kungs, Sean Paul ou encore PNL ont déjà fait vibrer les dernières éditions du Delta. Ces cinq jours placés sous le thème du rêve laisseront place à une scénographie riche en danses et effets pyrotechniques. C’est sur les plages phares du Prado donnant sur les îles du Frioul, que les 150 000 festivaliers se déhancheront jusqu’au bout de la nuit.

Plus grand forum de jeunesse de France

Au-delà de la musique, les 30 000 festivaliers quotidiens et particulièrement les jeunes, auront l’occasion de faire entendre leurs voix lors du Monde des Possibles, le plus grand forum jeunesse de France. Cette convention citoyenne est portée par près de 800 structures de jeunesse dont plus de la moitié sont des associations étudiantes.

Le Delta Festival 2022 sur les plages du Prado à Marseille lors du DJ Set d'Agoria sur la scène de la Mer de Sable (VALLAURI NICOLAS / MAXPPP)

Une scène sera dédiée à l’accueil d’une "Agora", un espace de discussion ou les jeunes citoyens et les acteurs engagés présenteront des propositions autour des enjeux de demain : la culture, la santé, l’économie, l’environnement et le vivre-ensemble. Les plages du Prado sont ainsi reconverties en 10 villages à thèmes comme ceux dédiés à la vie étudiante, l'insertion professionnelle ou aux expressions artistiques.

Les activités "fun" et divertissantes comme le kayak, la vache camarguaise, les combats de hache en mousse ou les matches de foot sous les bulles, peuvent vite donner l’impression d’être dans une fête foraine géante. Pourtant, cette fête n’est qu’un prétexte pour que les jeunes festivaliers rencontrent des associations et réfléchissent aux enjeux actuels tels que l’urgence climatique, la santé mentale ou la lutte contre le racisme et toutes les formes d'inégalités.

Pas seulement de la musique

Comme la programmation musicale, le Monde des possibles a aussi droit à ses têtes d’affiche. On retrouve ainsi Hugo Travers, la référence chez les jeunes en matière d’information grâce à son compte HugoDécrypte qui a conquis YouTube et les réseaux sociaux. L’influenceuse Libellule connue pour ses contenus sur la sexualité, parlera des difficultés à rendre les espaces festifs plus sécurisants.

Sa comparse The Ginger Chloé discutera de la lutte contre les discriminations, elle qui en a fait un sujet de front sur ses comptes Instagram et TikTok en parlant de body-positivisme. Le jeune marseillais de 19 ans Amine Kessaci, figure des quartiers Nord avec son association Conscience, engagée auprès de la jeunesse, discutera de Marseille en tant que "capitale des possibles". Des associations qui collaborent historiquement avec le Delta Festival réitèrent leur partenariat. On retrouve Amnesty International, SOS Méditerranée ou Sea Shepherd qui circuleront dans les différents espaces du festival.