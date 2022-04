À Paris, la musicienne Demi Mondaine fait trembler le théâtre des Trois Baudets avec son Cabaret des Monstres

Guitare rock saturée, robe de mariée immaculée, l'artiste Demi Mondaine investit le théâtre des Trois Baudets à Paris jusqu'au 30 avril 2022 avec son Cabaret des Monstres.

Cabaret gothique

Sur scène, Demi Mondaine incarne La Blanche, dame fantôme qui convie avec jubilation une tribu de créatures étranges et tendres dans une ambiance gothique. Des sorcières, des loups garou, le monstre de Frankenstein, autant de personnages issus des légendes qui jouent avec les éléments macabres du fantastique. "On a tous le monstre en nous, on le sent dans nos douleurs, dans nos colères, dans nos frustrations, en fait ce sont nos pathologies humaines", explique Demi Mondaine.

Entourée de six artistes de danse et cirque, Demi Mondaine donne vie en musique à son Cabaret des Monstres durant une heure et demie fiévreuse et onirique.

"Aqua", un album écrit au fil de l'eau

On l'a découverte en 2018 dans l'émission de télé The Voice, puis sur le spectacle Freak Show du couturier Jean Paul Gaultier. Depuis sa révélation au grand public, Demi Mondaine se joue des esprits rigides. Artiste emblématique de la contre-culture parisienne, elle n'hésite pas à bousculer les codes. Sulfureuse et intense sur scène, c'est pourtant au fil de l'eau qu'elle trouve son inspiration. Elle peaufine ses dernières créations sur sa péniche amarrée à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), transformée en studio d'enregistrement. "Je ne crois pas être moins rock'n'roll qu'avant, sauf que j'écris maintenant au piano seule et que j'ai besoin d'un peu plus de douceur", confie-t-elle.

Son album, Aqua, est prévu en 2023. En attendant, c'est au Trois Baudets que Demi Mondaine joue une demie monstre.

"Le Cabaret des Monstres" au théâtre des Trois Baudets (Paris 18e)

Jusqu'au 30 avril 2022

Tarif : 20 et 12 €