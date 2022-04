À Deauville, le festival de Pâques sonne le retour de la musique de chambre

Il flotte une douce mélodie au-dessus de Deauville en ce week-end pascal. La 26e édition du festival de Pâques de musique de chambre s'est ouverte le 16 avril sur le littoral normand. Et les festivités vont durer jusqu'au 7 mai. De quoi réussir les retrouvailles avec un public privé de concerts depuis deux ans à Deauville à cause des restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19.

À l'heure où les cloches déposent des chocolats pour les enfants, le festival de Deauville offre huit concerts aux amoureux de la musique baroque. Gourmandise digne d'un œuf coulé par un maître-chocolatier, l'ensemble "Jupiter" présente en Normandie une série de morceaux sur le thème des Amazones. La mezzo-soprano franco-italienne Lea Desandre donne sa voix à un florilège baroque spécialement conçu autour d’elle par Thomas Dunford, luthiste et directeur artistique de l'ensemble "Jupiter".

"De pouvoir faire un programme comme ça, cela nous permet de s'élever tous ensemble. Quand ça marche, cela permet à la salle comme aux musiciens d'être ensemble sur un même plan. On oublie un peu les difficultés de la vie et on se rappelle aussi des choses importantes", témoigne Thomas Dunford.

"Un retour à la maison commune"

Depuis deux ans, les artistes en ont connu des difficultés. L'épidémie de Covid-19 a provoqué l'annulation des festivals et concerts. À Deauville, le lien a été coupé entre le public et les musiciens. Les cloches de Pâques 2022 sonnent donc des retrouvailles longtemps attendues.

"C'est un retour à la maison commune pour tous ces musiciens de la musique baroque à la musique du 21e siècle. Ils sont tous heureux de retrouver leur festival sous un si beau soleil', dit Yves Petit de Voize, directeur artistique du festival de Pâques de Deauville. Bonne nouvelle, le public est au rendez-vous de cette 26e édition. "Le public a mis un peu de temps à revenir, mais on voit que jusqu'au 7 mai le festival sera très plein", poursuit Yves Petit de Voize.

Le 26e festival de Pâques de Deauville se tient jusqu'au 7 mai. Huit concerts sont programmes. Toutes les informations sont disponibles sur le site web de l'événement