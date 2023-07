"J'aime sa simplicité, sa grâce, son amour des gens" : les fans de Jane Birkin sont venus par centaines pour suivre ses funérailles

Ses filles Charlotte et Lou, Catherine Deneuve, Etienne Daho, Matthieu Chedid... Ils étaient tous réunis à l'église Saint-Roch, à Paris, pour rendre un dernier hommage à Jane Birkin. À quelques pas, les fans sont venus par centaines pour suivre la cérémonie sur grand écran.

Vers 9h30, entre les rues des Pyramides et Saint-Honoré, dans le 1er arrondissement de Paris, un grand écran diffuse une photo de Jane Birkin en noir et blanc sur les notes de La Javanaise, Les Jeux interdits ou encore Et quand bien même. Les fans sont déjà nombreux à s'entasser devant pour suivre, à partir de 10 heures, la cérémonie de funérailles.

Dans une ambiance paisible et solennelle, Donata, venue de Besançon spécialement pour les obsèques de son idole, essaye de se frayer un chemin à travers cette foule d'admirateurs. Pour elle, c'est un moment très important : "Je l'aime énormément, j'aime sa simplicité, sa grâce, son amour des gens, son engagement pour la vie. Elle a su aimer ses amants d'un amour pur, je ne sais pas si j'aurais pu le faire. Je pense qu'elle est au-dessus de nous."

Concentré sur son portable pour prendre une photo du moment, Gérard, retraité, confie que la chanteuse est un "membre de [sa] famille". "J'ai un lien très fort avec elle, c'est inexplicable. Elle était d'une générosité sans pareille, comme il en existe peu aujourd'hui."

La foule rassemblée devant l'écran géant pour le dernier hommage à Jane Birkin, à Paris, le 24 juillet 2023. (MARIANNE LEROUX / FRANCEINFO)

Il est 10 heures passées et la cérémonie n'a toujours pas commencé. Pierrette, 84 ans, attend impatiemment ce moment de recueillement : "J'ai beaucoup de peine aujourd'hui. C'est une femme qui représente la joie de vivre, la bonne humeur, la gentillesse, qui s'en va. Elle va me manquer. Elle a tellement été courageuse malgré ses douleurs liées à la mort de Gainsbourg et de sa fille Kate, c'est un exemple pour tout le monde." Derrière Pierrette se trouvent trois femmes iraniennes qui brandissent une pancarte écrite de leurs mains : "Merci Jane, les femmes iraniennes ne vous oublieront pas #femmevieliberté". Un signe fort en hommage à "Jane B".

Des Iraniennes rendent un dernier hommage à Jane Birkin, à Paris, le 24 juillet 2023. (MARIANNE LEROUX / FRANCEINFO)

10h25 : l'écran s'allume. Les spectateurs sont émus en apercevant l'entrée de l'église Saint-Roch et le corbillard. Laurent a quitté son atelier de sculpture pour un dernier "au revoir" à celle qui a grandi avec lui : "Jane Birkin, Serge Gainsbourg, Alain Bashung, Jacques Dutronc, tous ces artistes de génie ont marqué une génération et font partie de ma vie, c'était normal d'être là aujourd'hui. C'était une personne très apaisée et humaine, elle avait quelque chose en plus avec son grain de voix et son accent."

10h35, la cérémonie commence. Charlotte et Lou, deux des filles de Jane Birkin, portent le cercueil jusqu'à l'autel. Les discours s'enchaînent : Catherine Deneuve, Charlotte Gainsbourg, Lou Doillon, son ex-compagnon Olivier Rolin... Les funérailles sont à l'image de la chanteuse : simples et gracieuses. Les sanglots de certains fans se font entendre.