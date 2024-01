Au Sneakers Atelier, les paires de baskets reprennent des couleurs. Cordonnier et bottier de formation, David Monteiro restaure les anciens tissus et cuirs pour redonner vie aux chaussures de sport. - (Brut.)

“Il y a pas mal de gens qui sont passés par l'atelier avant de jeter leurs baskets. Et quand je leur ai dit que ce n'était pas grand-chose et qu'il allait y en avoir pour quelques petites dizaines d'euros de réparation, ils me fixaient à me demander si j'allais vraiment faire pouvoir faire quelque chose”. C’est dans le 14e arrondissement de Paris que David Monteiro a installé son espace de travail, le Sneakers Atelier. Diplômé d’un double CAP de cordonnerie et de bottier, grâce auquel il a “absolument tout appris”, David Monteiro explique que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, “80 % des réparations sont possibles sur les paires de baskets”.

“On a complètement perdu cette mentalité de “on peut réparer quelque chose””

Souvent, les paires de baskets vintage sont associées à des souvenirs chéris par leurs propriétaires. “Cela leur fait rappeler ce moment-là quand ils voient la paire. Au lieu de la jeter, le fait de la restaurer, cela prolonge sa vie et aussi finalement ce souvenir” commente le fondateur du Sneakers Atelier. S’il s’est lancé dans cette entreprise, c’est surtout pour des raisons écologiques : “Avoir ce pouvoir de redonner vie aux baskets grâce à mes connaissances et pouvoir faire quelque chose pour l’environnement, c’est tout bénéf. (...) On a complètement perdu cette mentalité de “on peut réparer quelque chose”. C'est quelque chose qu'il faut essayer de réinstaurer dans les mentalités des gens et dans leur façon de consommer aussi” déclare David Monteiro.