"The Rock", plus gros diamant blanc jamais mis aux enchères, vendu 17,8 millions d'euros, très loin d'un record

The Rock, le plus grand diamant blanc jamais mis aux enchères, estimé entre 20 et 30 millions de dollars, a été adjugé jeudi 17,8 millions d'euros, bien loin d'un record dans sa catégorie. Le commissaire priseur a abaissé son marteau dans un hôtel genevois au terme d'une petite poignée de minutes d'enchères seulement, dans une salle comble.

Avec 228,31 carats The Rock en impose par la taille mais pas seulement. "Il s'agit d'un diamant taillé en forme de poire vraiment exceptionnel", explique à l'AFP Max Fawcett, chef du département bijouterie de Christie's à Genève. "Il est parfaitement symétrique". Selon l'expert, il n'existe qu'une "poignée" de diamants de cet acabit. The Rock, dont la hauteur dépasse celle d'une balle de golf, a été extrait d'une mine d'Afrique du Sud au début des années 2000. Il fut ensuite vendu par Christie's dans le cadre d'une vente de gré à gré à un collectionneur privé.

Le dernier record pour un diamant blanc similaire (163,41 carats) avait porté la pierre à 33,7 millions de dollars (prix incluant la prime de l'acheteur) - soit 206.236 dollars par carat, lors d'une vente en novembre 2017 à Genève. Selon Christie's, "il s'agit d'un record toutes maisons de vente aux enchères confondues".

L'impact de l'invasion russe sur le marché

The Rock n'était pas la seule vedette de ces enchères puisque les amateurs pouvaient tenter d'acquérir The Red Cross Diamond, un diamant jaune canari de forme coussin de 205,07 carats. La gemme originale a été extraite en 1901 dans une mine sud-africaine de la société De Beers et aurait pesé 375 carats, selon Christie's. En plus de se classer parmi les plus gros diamants du monde, une caractéristique frappante de la pierre est son pavillon, qui est facetté de façon naturelle en forme de croix de Malte.

"Le marché du diamant est incroyablement robuste cette année. La situation géopolitique a été difficile, il y a des pressions inflationnistes et les prix des diamants n'ont jamais été aussi élevés depuis sept ou huit ans", a expliqué Max Fawcett. L'invasion russe en Ukraine a un impact majeur sur ce marché. Plus de 40% des diamants sont extraits en Russie, avec notamment la mine Alrosa mais les marchés internationaux n'ont plus accès aux gemmes russes, a-t-il dit.

Le conflit a "des répercussions significatives en raison de cette forte restriction de l'offre sur le marché actuel, en créant de fortes hausses de prix", a indiqué l'expert. Et il s'attend à ce que le maintien des sanctions internationales contre la Russie "continuent de faire augmenter les prix".