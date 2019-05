Nike accusé par des Indiens du Panama d'avoir copié leurs dessins sur une paire de baskets

Des Indiens Kuna du Panama ont accusé mardi le géant Nike d'avoir "copié" illégalement des dessins traditionnels sur un modèle de baskets dont la vente a finalement été annulée par l'équipementier américain.

Selon les avocats de la communauté, le design des ces chaussures de sport -- une édition limitée du modèle Air Force 1 -- s'inspire des "molas", un art du textile richement coloré, traditionnel du peuple Kuna.

