Des baskets rares et emblématiques, de Michael Jordan et Kanye West, exposées à Melbourne en Australie

Le site de vente en ligne eBay organise une exposition des plus belles paires de sneakers. Un engouement qui s'est accentué depuis le début de la pandémie de Covid-19.

La "Joconde des baskets", jadis portée par Michael Jordan, et une centaine d'autres paires de chaussures de sport rares sont exposées depuis vendredi à Melbourne, offrant un aperçu d'un marché de l'occasion qui a connu un boom spectaculaire pendant la pandémie.

Cette exposition, d'une durée de trois jours, est organisée par le géant des enchères en ligne eBay, qui cherche à conquérir des parts sur le lucratif marché de la basket usagée. "Nous présentons certaines des baskets les plus rares et les plus emblématiques du monde", a claironné Alaister Low, expert en baskets d'eBay, lors de l'ouverture de cette exposition à Brunswick, une banlieue branchée de Melbourne.

Le collectionneur Michael Fan à l'exposition de vieilles sneakers à Brunswick, dans la banlieue de Melbourne en Australie, le 28 avril 2022. Il a dans la main une paire surnommée La "Joconde des baskets" jadis portée par Michael Jordan. (WILLIAM WEST / AFP)

Des modèles de Michael Jordan et de Kanye West

Parmi ces joyaux figurent les Air Jordans, que M. Low surnomme "La Joconde des baskets", portées par le légendaire Michael Jordan en 1985, ainsi qu'une paire similaire qui avait trouvé preneur en 2020 pour 560.000 dollars.

L'exposition présente également les "College Dropout Bapestas", une collection signée Kanye West. Une paire de chaussures portée par le rappeur a atteint l'an dernier 1,8 millions de dollars aux enchères.

Le marché de la chaussure d'occasion "connaît une folle envolée", a raconté le propriétaire des précieuses Jordan Air, Michael Fan. Il a expliqué que certains spécimens de sa collection d'environ 700 paires avaient vu leur valeur multipliée par cent en dix ans.

Garantie d'authenticité

Selon M. Low, l'engouement pour les vieilles chaussures s'est accentué depuis le début de la pandémie de Covid-19. "Les baskets ont tout simplement explosé en termes de croissance. Sur eBay, nous avons vu une croissance à trois chiffres au cours des trois dernières années", a-t-il expliqué.

A l'instar de plusieurs autres revendeurs en ligne, dont StockX, basé à Détroit, eBay vante sa capacité à s'assurer que les chaussures échangées sur sa plateforme sont authentiques. Le mastodonte de la vente en ligne affirme que son service de "garantie d'authenticité" fait appel à des experts qui examinent chaque détail, y compris "l'emplacement du logo, les coutures, la qualité du cuir et même l'odeur", avant de délivrer un certificat d'authenticité.