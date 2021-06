Première édition française du "Conscious Festival" à La Caserne à Paris : éveiller les consciences sur les modes de vie durables

Pour sa première édition parisienne, Le Conscious Festival s’invite à La Caserne, qui ouvre officiellement ses portes à la rentrée et organise à cette occasion son premier festival du 23 au 26 septembre juste avant la Paris Fashion Week. Ce Festival a choisi de s'installer au sein du premier accélérateur de transition écologique dédié aux filières mode et luxe en Europe, un lieu de rencontre et de création qui rassemble les acteurs du changement de ce secteur.

Le Conscious Festival est un événement sur la transition écologique et la spiritualité alliant conférences, ateliers, marchés de créateurs, musique et expériences immersives impactant les consciences. Pendant quatre jours, les participants auront l’occasion de s’interroger et de découvrir des modes de vie plus durables, que ce soit dans l’univers du lifestyle, de la mode, de la beauté, de l’alimentation, du voyage ou de la finance. Ils seront aussi amenés à se questionner sur des sujets plus politisés en interrogeant nos démocraties, la création des récits ou l’impact écologique de nos modes de vie.

"Un espace de partage et de paroles plus chaleureux, inclusif"

Événement local à impact international, le Conscious Festival s’installe pour la première fois en France, après trois éditions à Singapour, Hong-Kong et une édition virtuelle à Londres en raison de la Covid-19. Les temps forts de l’édition française 2021 seront retransmis en live à Singapour et Londres. Pour l'occasion, les organisateurs ont choisi de s'associer avec Green Is The New Black, un autre écosystème existant depuis 2015 en tant qu'événement et média en Asie et au Royaume-Uni.

“Lorsque nous nous sommes associées avec Stephanie (ndlr, Stephanie Dickson, l'autre co-fondatrice du Festival) nous étions déjà bombardés d'infos anxiogènes liées au réchauffement climatique, au plastique dans les océans, à la mode comme étant une des industries les plus polluantes et corrompues... Nous avons essayé de trouver des solutions mais trouvions soit des média / évènements très / trop corpo, soit militant-fatalistes. Nous avons donc décidé de créer un espace de partage et de paroles plus chaleureux, inclusif, alliant justice sociale et environnementale, bien-être et notre capacité à faire du bien autour de nous", explique la co-fondatrice Paula Miquelis.

"Aujourd'hui, les marques sont obligées de jouer le jeu. Nous parlerons de comment au quotidien avoir un impact positif sur l'environnement, des petites actions qui vont engendrer de grands changements. Le fil conducteur sera la déconstruction et la reconstruction des fondements de notre société pour une meilleure société", souligne encore Paula Miquelis.

Paula Miquelis, co-fondatrice du Conscious Festival, à La Caserne Paris, en juin 2021 (CORINNE JEAMMET)

Demandez le programme

En ouverture du festival, la journée du jeudi 23 septembre sera dédiée aux entreprises avec un focus sur l’impact et les solutions durables du monde de la mode et du luxe. Limitée à 150 participants, ce temps d’échange entre professionnels sera un moment de partage des bonnes pratiques entre les acteurs de ces industries.

Les journées du vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 septembre - ouvertes au public - seront rythmées par différentes animations et expériences : débats et conférences (en français et en anglais), ateliers, concerts, marché des créateurs, expositions artistiques… Le marché des créateurs rassemblera 35 stands : "les marques y proposeront des invendus et des vêtements avec des défauts (la loi antigaspi de 2022 interdira la destruction des invendus non alimentaires)". La scène musicale regroupera, quant à elle, des labels français de pop, d'électro et de jazz.

Autre temps fort de cette édition avec Time for the Planet. Cette communauté de financement participatif - qui s’est donné pour mission de lever 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises luttant contre le réchauffement climatique - profitera du Festival le 24 septembre pour annoncer son premier investissement. Le Festival sera clôturé le 27 septembre par la soirée d’inauguration de La Caserne au même moment que le démarrage de la Fashion Week.

La Caserne Chateau-Landon à Paris, juin 2021 (Nicolas Thouvenin.)

La Caserne, premier incubateur de transition écologique d’Europe

"La Caserne est un lieu unique, situé dans une ancienne caserne de pompiers en plein centre de Paris. Bien plus qu’un accélérateur pour les marques qui souhaitent s’investir pour une mode responsable, La Caserne est un lieu de rencontre entre les créateurs et le public et un lieu majeur d’échange, de formation, de culture et de fête pour tous les Parisiens", explique Maeva Bessis, directrice générale de La Caserne.

Ce projet, réalisé par Impala - groupe industriel français - et l’Exception - concept store dédié aux marques contemporaines - est né à l’initiative de l’Hôtel de ville de Paris de créer une plateforme d’innovation dédiée à la jeune création et à la mode éco-responsable. Propriété de la Ville de Paris depuis 1849, cette parcelle accueille depuis 1879 la caserne de sapeurs-pompiers Château-Landon construite par l'architecte Antoine Soudée en 1877. Désaffectée en 2005, la Régie Immobilière de la Ville de Paris a proposé à la Ville un projet de réhabilitation pour accueillir une pépinière d’entreprises dédiée à devenir une plateforme d’innovation consacrée à la mode. Ce projet inclut une démarche sociale, environnementale et éthique (recyclage des matériaux, préservation des ressources naturelles, ouverture sur le quartier...). Elle est conçue comme un lieu de rencontre entre les créateurs et le public avec l’organisation de défilés, marchés et événements, conférences, et l'ouverture d’une boutique l’Exception présentant les marques intégrées et sélectionnées par le concept-store.

Vingt et une marques de prêt-à-porter intègrent le lieu pour une première résidence : Awake Concept, Benjamin Benmoyal, Cahu, Caval, Circle Sportswear, Coltesse, Domestique, Flair Bodysuits, Katia Sanchez, Kiplay Vintage, Le Petit Dakarois, Le Slip Français, L/overs, Loom, Noyoco, Peulh Vagabond, Salut Beauté,Thierry Pietu, Paired Earwear, Walk in Paris et 17H10. A celles-ci s'ajoutent quinze marques de maroquinerie : Alice Watier, Ann/so, Armaille, Aswad, Atelier Baltus, Karen Vogt, Larfeuille Paris, Leon Flam, Lironie, Louvreuse, maison Edele, maison Peaux Neuves, Maka Devall Paris, Phi 1.618 et Valet de pique.