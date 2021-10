L’ancien musée Pierre Cardin de Saint-Ouen transformé en galerie d’art éphémère avant sa destruction

Voué à devenir une résidence étudiante, l’ex-musée Pierre Cardin accueille jusqu’en décembre des expositions et des artistes en résidence.

(Nicolas Blscak / Daniela Macé-Rossiter : Série "After midnight")

Fermé depuis 2014, le musée de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) du célèbre couturier Pierre Cardin a rouvert ses portes pour un ultime événement culturel. Le projet Morpho réunit le travail d’une vingtaine d’artistes contemporains. Un bel hommage artistique à la créativité révolutionnaire de Pierre Cardin.

Un laboratoire pour la création

Le musée Pierre Cardin de Saint-Ouen revit. Depuis mi-septembre, il est investi par des artistes à l’imagination aussi foisonnante que le regretté couturier, décédé en décembre 2020. Le projet Morpho est porté par Quai 36 qui, depuis 2015, revalorise l’espace public grâce à l’art urbain.

Cette maison de production d'art a pris possession du lieu, avant qu’il ne soit rasé et laisse place à une résidence étudiante, pour en faire un véritable laboratoire dédié à la création. "C’est un lieu d’expériences et de rencontres, une officine artistique pour des talents et publics d’horizons multiples" explique Jonas Ramuz, fondateur de quai 36.

Deux trésors du romantisme

Morpho propose une exposition permanente, intitulée A l’Age de Pierre…, qui rassemble 12 artistes. Des œuvres abstraites qui côtoient deux trésors, des tableaux de maîtres sublimés par des installations de l’historien d’art Edwart Vignot. Une toile de Théodore Géricault accompagnée d’une vidéo et une autre d’Eugène Delacroix mise en valeur par des néons. Ce dernier tableau est sorti, par miracle, de l’ombre.

"Edwart - qui est un spécialiste du dessin, de la peinture et du romantisme - a vu cette œuvre passée dans une salle de vente. Personne n’avait reconnu que c’était un Delacroix à part lui. Il en a fait l’acquisition et a ensuite démontré que c’était une œuvre originale", raconte Jonas Ramuz.

"La Chromatique des Sentiments littéraires", installation d'Edwart Vignot (Capture d'image / France Télévisions)

Des artistes en résidence

Tout au long des trois mois d’occupation du musée, des expositions temporaires vont venir enrichir ce laboratoire artistique éphémère. Une douzaine d’artistes sont également en résidence, dont la plasticienne franco-camerounaise Beja Gille Gacha, du collectif Eaux fortes. La jeune femme propose avec l’une de ses sculptures une réflexion autour des dictats de la mode.

Pour compléter son installation, qui représente une enfant contemplant son reflet dans un miroir, la jeune femme a brulé des revues de mode conservées sur place par Pierre Cardin. "À travers cette pièce, je parle de tous ces codes et ces dogmes qu’on impose à la femme", précise-t-elle.

Détail de l'oeuvre de la plasticienne Beja Gille Gacha (Nicolas Blscak)

Les créations des artistes en résidence seront présentées à la fin de l’expérience Morpho.

Morpho par Quai 36, ancien musée Pierre Cardin, 33 boulevard Victor Hugo, Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) - Jusqu’au 15 décembre 2021 - Samedi et dimanche de 13h à 20h