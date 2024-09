Des photographies, l'histoire de la veste, ou de la broderie chinoise : des expositions à découvrir en marge de la semaine de la mode parisienne

Paris est un vivier créatif. Pas besoin de cartons d'invitations aux défilés pour profiter d'expositions, le plus souvent gratuites, comme celles consacrées aux photographies de mode de Françoise Huguier à la galerie Polka, à la veste au Printemps Haussmann, à la broderie chinoise à la Samaritaine, aux 35 ans de l’Association nationale pour le développement des arts de la mode au MAD ou, encore, à l'univers lifewear d'Uniqlo. Suivez-le guide.

"Couleur, mode d'emploi" de Françoise Huguier à la Galerie Polka

Entre journalisme de terrain et mises en scène acid-pop des années 80, voici avec l'exposition Couleur, mode d'emploi les photographies de mode de Françoise Huguier des Cibachromes [procédé de tirage photographique couleur] et des Polaroïds vaporeux incarnent ce que le journaliste et critique Gérard Lefort - qui fut, avec Christian Caujolle, l’un des premiers avec à envoyer la reporter sur le terrain de la haute couture et des défilés dans le quotidien Libération - appelle la Huguier’s touch : "ce cadrage basculé, tordu, coudé, qui est sa marque de fabrique". Une géométrie fascinante qu’elle a su faire sienne pour sublimer l’image de mode pour le compte des Vogue, Marie-Claire ou New York Times Magazine.

Devant son objectif défilent vingt ans de prêt-à-porter et de couture captés par un œil qui profite d’une époque où les rédactions avaient une culture du reportage qui constitue le creuset de ses inspirations, de la Russie à l’Afrique de l’Ouest en passant par le Cambodge, l’Indonésie ou le Japon dont elle loue les cinéastes tels qu’Ozu, Kurosawa ou Mizoguchi. De ces maîtres du cadrage, elle a gardé une leçon : "le premier plan est fondamental, c’est lui qui donne la dimension et le mouvement." Un principe cher à celle qui a été élue, en janvier 2023, au sein de la section photographie de l’Académie des Beaux-arts. Jusqu'au 26 octobre à la galerie Polka.

Calendrier japonais, Fête foraine, Circa 1980. (Françoise Huguier / Courtesy Polka Galerie.)

"Vestologie" au Printemps Haussmann

Dans le cadre de l'événement La veste dans tous ses états, le Printemps Hausmann met en lumière la veste - pièce phare des nouvelles collections automne-hiver 2024-25 mais aussi pièce iconique riche d’une longue histoire - est l'objet de l'exposition rétrospective Vestologie. Curatée par Sylvie Marot, Directrice du pôle Art Culture Héritage Esmod, et Marlène Van de Casteele, enseignante-chercheure en post-doctorat à Esmod International, elle explore l’évolution de la veste, de ses origines jusqu’à nos jours.

Vêtement sartorial, soit l'art du tailleur, par excellence, devenu pièce signature des plus grandes maisons, la veste se réinvente depuis des décennies. De la veste tailleur au caban, de la saharienne au blazer, Vestologie révèle comment cette pièce maîtresse s’est réinventée à travers les époques et s’est adaptée à toutes les morphologies. Le parcours thématique transcrit cette riche histoire sociale et culturelle. Vestes, patrons, dessins techniques, vidéo, catalogues, échantillons de tissus et même un parfum, composent cette immersion, où créations contemporaines et pièces historiques dialoguent grâce à des prêts de maisons telles que Balenciaga, Dior, Yves Saint Laurent, McQueen, Gaultier, Mugler… Jusqu’au 13 octobre sous la coupole du Printemps Haussmann.

Exposition "Vestologie"au Printemps Haussmann à Paris (LUCAS SOUBIGOU-MARIE)

"La broderie chinoise, tissage du rêve et de l'élégance" à la Samaritaine

WWD China et la Samaritaine (bâtiment Pont-Neuf, RDC et 1er étage) invitent 10 jeunes Chinois à présenter des créations mêlant savoir-faire, artisanat et innovation à travers l'exposition La broderie chinoise, tissage du rêve et de l'élégance. Inspiré par des figures de l'art et de la littérature (Jules Vernes, Stendhal, Monet...) mais aussi par le cinéma et les classiques de la littérature chinoise, chaque créateur réinterprète le patrimoine culturel immatériel chinois. En laissant libre cours à leur créativité, il revisite des techniques traditionnelles telles que la broderie en fils d’or et d’argent de Guangdong, la broderie sculpturale typique du comté de Huangzhong ou la broderie Tournesol de l'ethnie Tu. Une silhouette rappelle ainsi la forme d’une céramique, la structure d’une crinoline évoque une lanterne...

Sous la sélection de Rosalie Huang, Directrice Créative de WWD China, cette exposition permet de découvrir la nouvelle génération de créateurs de mode durable : Chen Peng, Feng Chen Wang, Susan Fang, Caroline Hu, Shuting Qiu, William Shen, Katrina Wu, Leaf Xia, Yang Yingying et Zhi Chen. Jusqu’au 23 octobre à la Samaritaine.

Exposition "La broderie chinoise, tissage du rêve et de l'élégance" à la Samaritaine (SAMARITAINE)

"L'art et la science du Lifewear" d'Uniqlo

À l’occasion de son 40e anniversaire, Uniqlo organise une exposition L'art et la science du Lifewear permet d'explorer les caractéristiques du lifewear au fondement de la conception des vêtements de la marque. Elle plonge dans l'histoire des designs et des technologies d'Uniqlo grâce à une série d'installations à la fois expérientielles et expérimentales.

Nos vêtements évoluent constamment pour améliorer le quotidien, de l’échelle microscopique aux initiatives mondiales. Ainsi, ces installations plus grandes que nature révèlent l'art et la science qui se cachent derrière 40 ans d’histoire de la marque et plongent les visiteurs dans la quête d'un design parfait. Pour les amateurs d'art, elle promet un résultat visuel et sensoriel tandis que pour les amateurs de savoir-faire, elle révèle les secrets scientifiques derrière les technologies de vêtements développées pendant des décennies avec le leader mondial du fabricant de fibres Toray Industries. Du 1er au 5 octobre au Pavillon Vendôme.

Exposition "L'Art et la Science du LifeWear" d'Uniqlo au Pavillon Vendôme à Paris (UNIQLO)

"Mode. Nouvelles Générations. 35 ans de l’ANDAM" au Mad

Le musée des Arts décoratifs célèbre le 35e anniversaire de l’ANDAM (Association nationale pour le développement des arts de la mode) à travers 30 silhouettes et accessoires de mode donnés au musée par les lauréats des prix de l’ANDAM. De Martin Margiela à Ester Manas, en passant par Jeremy Scott et Marine Serre, Mode. Nouvelles Générations : 35 ans de l’ANDAM explore l’éclectisme de la mode contemporaine.

Les thématiques abordées, telles que le dévoilement et la déformation du corps, les préoccupations environnementales et la réinterprétation de l’histoire de la mode, témoignent du regard visionnaire de l’association. Ces sujets mettent en lumière la diversité esthétique et technique ainsi que le savoir-faire des créateurs qu’elle soutient. Du 1er octobre au 30 mars 2025 au Mad.