Philippe Cassegrain, président de Longchamp et créateur du célèbre sac "Le Pliage", est mort à l'âge de 83 ans

Le président du maroquinier Longchamp, Philippe Cassegrain, est décédé à l'âge de 83 ans des suites du Covid-19, a annoncé le 30 novembre le groupe dans un communiqué. Philippe Cassegrain avait passé 60 ans dans l'entreprise familiale.

A la tête de Longchamp depuis 1972

Né le 21 février 1937, Philippe Cassegrain reprend les rênes de Longchamp à la mort de son père, en 1972. Il encourage notamment l'exportation de la marque en Asie, comme à Hong-Kong où la première boutique Longchamp ouvre en 1979.

Philippe Cassegrain se lance en outre dans les bagages et les sacs dès les années 1970. Il innove, proposant via des tissus techniques utilisés par les militaires - comme la toile de nylon - des sacs plus légers et plus maniables.

En 1993, il dessine Le Pliage, inspiré par le Japon. Un sac très léger, à la forme en trapèze, doté d'une toile légère en nylon et d'anses en cuir. Devenu l'un des sacs les plus vendus au monde - 30 millions d'exemplaires écoulés depuis sa création, Le Pliage est un accessoire emblématique de la marque fondée en 1948.

Philippe Cassegrain avait laissé ses enfants prendre la tête de l'entreprise depuis quelques années, mais avait conservé son titre de président.