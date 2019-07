EN IMAGES. les dernières collections de Karl Lagerfeld pour Chanel croquées par le dessinateur Jean-Philippe Delhomme

Alors que la semaine de la haute couture présente ses collections automne-hiver 2019-20 sur les podiums parisiens du 30 juin au 4 juillet, un ouvrage "Dans les coulisses de Chanel" revient sur l'une des plus mythiques maisons parisiennes.

"Dans les coulisses de Chanel" de Laetitia Cénac et Jean-Philippe Delhomme, paru en juin aux Editions de La Martinière, n'est pas un livre classique ! Si sur le fond il propose un reportage au coeur d’une des plus mythiques maisons de mode, son originalité réside dans le fait qu'il ne propose aucune photographie. Simplement une palette d'images illustrées douces et légères mais aussi criantes de vérité. Pour réaliser cet ouvrage, la journaliste et le dessinateur se sont mêlés aux mannequins, petites mains de la couture, brodeurs, plumassiers et artisans d’art qui magnifient l’inspiration du couturier... jusqu’au coeur du studio à la rencontre de Karl Lagerfeld.

Karl Lagerfeld : le croquis, fil rouge de sa vie

On y découvre le couturier à pied d’oeuvre, travaillant sans relâche, avec légèreté, l’humour jaillissant pour ses dernières collections pour la maison Chanel dans laquelle il est entré en 1983. Ces croquis racontent l’histoire d’une création de mode - réalisée par des femmes et des hommes animés d’une même exigence d’excellence - qui s’offrira aux regards du public le temps si éphémère d’un défilé. Si ce livre revient sur l’histoire de la maison Chanel via le dessin, c'est que le croquis était cher à Karl Lagerfeld. Lui qui par un simple trait incarnait une silhouette. C'est un bel hommage au couturier décédé en février 2019. Et comme un signe du destin, le jour même où ce livre est parti sous presse, le mardi 19 février 2019, la dépêche tombait : "Karl Lagerfeld est mort".