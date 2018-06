VIDEO. Monica Bellucci participe à son premier défilé de mode depuis 1992

L'actrice italienne est apparue au côté de Naomi Campbell lors d'un défilé pour la maison Dolce&Gabbana, samedi, lors de la fashion week de Milan.

Casting de stars pour Dolce&Gabbana. L'actrice Monica Bellucci et la mannequin Naomi Campbell ont défilé, samedi 16 juin, pour la maison italienne, au deuxième jour de la fashion week de Milan.

Monica Bellucci n'avait pas défilé depuis 1992. Elle foulait déjà le catwalk pour le duo sicilien Dolce&Gabbana. Cheveux coiffés en un carré long lissé, l'actrice portait un costume noir et des talons vertigineux.

L'actrice Monica Belluci défile pour Dolce&Gabana, lors de la fashion week de Milan (Italie), le 16 juin 2018. (MIGUEL MEDINA / AFP)

Le public a eu droit à deux autres surprises, avec l'arrivée des mannequins Marpessa Hennink et Naomi Campbell, toutes deux vêtues de costumes masculins, casquette gavroche pour l'une et chapeau pour l'autre.

La maison, dont les millenials (ces jeunes nés entre 1980 et 2000) sont la cible de choix, a de nouveau fait défiler quelques-uns des plus célèbres d'entre eux, comme l'acteur Cameron Dallas, connu grâce à ses vidéos postées sur Vine, le chanteur chinois Karry Wang, ou encore Kailand Wonder, le fils du chanteur Stevie Wonder.