EN IMAGES. La haute couture printemps-été 2020 et ses précieux savoir-faire en 6 silhouettes

Pour sa collection haute couture printemps-été 2020 intitulée "Double Fantaisie", Daniel Roseberry a beaucoup pensé aux femmes et à leur dualité. "J'ai commencé par Elsa Schiaparelli puis j'en suis venu à imaginer deux personnalités, une Surréaliste et une Séductrice". Pour la Surréaliste, diurne, des costumes amples en laine légère drapée déclinée dans une palette de chocolat, caramel, crème, marine, noir. Et pour la Séductrice, noctambule, des robes en soie surteinte et en satin dans des noirs croquants, des blancs et des bleus royaux hypersaturés. "Je voulais rendre hommage à ce sens du détail cher aux surréalistes et aux dadaïstes, qui se concentraient et disséquaient les différentes parties du corps mais également m'inspirer des formes d'Alberto Giacometti". Cette influence transparaît dans les bijoux en laiton en forme de bâtons, références au squelette humain. Ils se posent aux avant-bras, au nombril, aux clavicules, aux cils. Une broderie scintillant sur le buste et les hanches est un clin d'oeil à la robe en crêpe de soie révolutionnaire d'Elsa, datant de 1938.

JULIEN DE ROSA / MAXPPP