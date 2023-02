Louis Vuitton : pourquoi Pharrell Williams a été choisi pour succéder à Virgil Abloh à la direction créative homme

Artiste polymorphe et charismatique, Pharrell Williams s’est fait remarquer pour son style unique et original. Sa signature visuelle n'est pas passée inaperçue par la maison Louis Vuitton qui l’a nommé mardi 15 février directeur artistique des collections homme.

"Louis Vuitton a le plaisir d'annoncer Pharrell Williams en tant que directeur créatif Homme avec effet immédiat", a annoncé la marque dans un communiqué, mardi 14 février. Le musicien, producteur et styliste américain Pharrell Williams va donc succéder à Virgil Abloh, décédé en novembre 2021. "Sa première collection pour Louis Vuitton sera dévoilée en juin prochain lors de la Fashion Week Homme à Paris", a ajouté le communiqué. La nouvelle bouleverse le monde de la mode et pose des questions. Que signifie succéder à Virgil Abloh ? Pourquoi Pharrell Williams ? Quelle place a-t-il dans la mode et en quoi son profil d'artiste polymorphe et atypique joue-t-il ?

Pharrell Williams dans l'esprit de Virgil Abloh

Virgil Abloh a renouvelé l'image de Louis Vuitton. Bras droit de Kanye West, Virgil Abloh devient son styliste en 2002 à 22 ans tout en évoluant avec le rappeur dans la direction artistique de ses albums. Virgil Abloh secoue le monde de la mode dès la création de son label Off-White en 2013 : hommage au style streetwear, il fait défiler ses mannequins dans des joggings aux matières synthétiques légères et réfléchissantes. Son empreinte est immédiate. A la tête des collections homme de Louis Vuitton en mars 2018, il présente sa première collection dans les jardins du Palais Royal, métamorphosés pour l’occasion en catwalk rainbow, en référence à la communauté LGBTQ+, devant un parterre de célébrités. Ses créations sont valorisées par les acteurs la scène hip-hop et rap, dont Pharrell Williams, qui les portent dans leurs clips ou sur les tapis rouges. Virgil Abloh joue avec les codes. "Rebellez-vous contre le formel et le guindé", disait-il sur Instagram au moment de la présentation de sa première collection. Virgil Abloh joue avec les couleurs et les motifs. Il reprend l’iconique monogramme Louis Vuitton qu’il incorpore en relief sur des vestes de costume, ajoute des graffitis sur des longues chemises en soie…

Pharrell Williams assiste au défilé Chanel Haute Couture automne-hiver 2017-2018 dans le cadre de la Fashion Week Haute Couture de Paris le 4 juillet 2017 à Paris (PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY IMAGES EUROPE)

Comme Virgil Abloh, Pharrell Williams joue avec les codes. Il n’hésite pas à être en total décalage avec les tapis rouge qu’il foule en bermuda, les lacets défaits avec une veste de survêtement Adidas, à la place du traditionnel costume de gala au nœud papillon. Comme Virgil Abloh, Pharrell Williams provient d'un univers urbain. Williams est à l'intersection entre différentes formes artistiques. Porte-étendard de la musique R&B et hip-hop des années 2000, il incorpore rapidement ses influences musicales dans son propre style.

Pharrell Williams, un look signature tendance streetwear

Chanteur, producteur et musicien, c’est avant tout dans l’industrie de la musique que Pharrell Williams laisse son emprunte. Il créé à 20 ans le duo de producteurs Neptunes et collabore rapidement avec des artistes hip-hop et R&B dont la chanteuse Kelis, connue pour sa chanson Milkshake. Il collabore avec les plus grands sur des tubes incontournables : Hot in Here du rappeur Nelly, numéro un des ventes aux Etats-Unis, mais aussi I'm a Slave 4 U, de Britney Spears qu’il écrit et qui cassera l’image puritaine de la chanteuse.

Pharrell Williams incorpore rapidement ses influences musicales dans son vestimentaire. Il associe des pièces ethniques avec des vêtements signatures de la culture streetwear comme le baggy ou le sweat à capuche. Il apporte toujours la "touche Pharrell" très colorée : des chaussettes bicolores, des chemises ou des blousons avec des graffitis ou des pins, des bracelets en tissu,… Pharrell Williams est définitivement un dandy du streetwear, rendant n’importe quelle pièce élégante.

Pharrell Williams sur scène aux BRIT Awards 2014 à l'O2 Arena le 19 février 2014 à Londres (SAMIR HUSSEIN / REDFERNS)

Pharrell Williams veut casser les codes. Son look devient l’emblème de son identité visuelle d’artiste. Les chapeaux surdimensionnés créés par Vivienne Westwood qu’il portait à la sortie du succès planétaire Happy, l’ont rendu immédiatement reconnaissable. "Quand j’étais à l’école, on regardait A Tribe Called Quest ou De la Soul, et ils portaient des médaillons en cuir à l’époque avec des Air Max. Toutes ces écoles de pensée intéressantes se rapportent à nos expériences en tant qu'Afro Américains", explique Pharrell Williams dans une interview vidéo pour le magazine Vogue en 2015.



"Pharrell Williams est un visionnaire dont les univers créatifs s'étendent de la musique à l'art et à la mode - s'établissant comme une icône culturelle universelle au cours des vingt dernières années", explique dans le communiqué la maison Vuitton. "Son habilité à s'affranchir des frontières entre les différents univers qu'il explore, s'inscrit tout naturellement avec la dimension culturelle de Louis Vuitton, renforçant ses valeurs d'innovation, d'esprit pionnier et d'entrepreneuriat", souligne encore la maison.

Déjà deux collaborations avec Louis Vuitton

Pharrell Williams n’en est pas à son coup d’essai avec Louis Vuitton. "Je suis heureux de voir revenir Pharrell à la maison, après nos collaborations en 2004 et 2008", a déclaré Pietro Beccari, PDG de Louis Vuitton dans un communiqué. En 2004, Pharrell Williams collabore pour la première fois avec Louis Vuitton et son ami Nigo, de son vrai nom Tomoaki Nagao, rappeur, producteur et proche de Kanye West. C’est aujourd’hui le directeur artistique de la maison Kenzo. Ils dessinent ensemble une collection de lunettes de soleil sous le nom Millionaire.

Pharrell Williams et Nigo pendant l'Interview Magazine Host Party pour célébrer leur collection de lunettes de soleil chez Louis Vuitton à New York (GREGORY PACE / FILMMAGIC)

En 2008, Pharrell Williams collabore une nouvelle fois avec Louis Vuitton pour une collection de bijoux, en collaboration avec Camille Miceli, alors consultante en bijoux de Louis Vuitton. La collection Blason comprenait des bagues et un bracelet en diamant. Un style bling-bling, signature des rappeurs américains des années 2000. Cette nouvelle collaboration avec Pharrell Williams en 2023 rend très heureux Pietro Beccari. "Sa vision créative au-delà de la mode conduira sans aucun doute Louis Vuitton vers un nouveau chapitre très excitant", ajoute-t-il. Pharrell Williams connaissait bien Virgil Abloh qui faisait partie du même cercle d'amis que l'artiste.



Billionaire Boys Club, la marque de Pharrell Williams et une collaboration avec Chanel

En 2003, Pharrell lance sa propre marque de prêt-à-porter, Billionaire Boys Club, "axée davantage sur la célébration de l'originalité et de l'expression de soi que sur les réalités financières : la richesse est du cœur et de l'esprit, pas de la poche", clame la devise de la marque. Pharrell Williams rejoint la vague de vêtements streewear qui jaillit à cette période.

Chaque collaboration avec une marque de vêtement est un évènement que ce soit avec Adidas ou encore Colette. Sa collection capsule avec Chanel en 2019 reprend des pièces phares du style streetwear comme le bob, le sac banane ou le sweatshirt qu’il personnalise avec des perles. Ses pièces se déclinent dans des couleurs vibrantes : du rose et du jaune flashy, du vert, du bleu,… "Il y avait des pièces déjà existantes et ils m’ont permis d’y apporter plus de couleur. J’avais l’impression que d’autres choses manquaient. En tant qu’homme j’ai toujours voulu avoir beaucoup de ceintures et j’ai eu la joie de porter des ceintures de femmes qui correspondaient à mon corps. J’aimerais au moins qu’il existe des versions unisexes", expliquait-il au moment de la collection avec Chanel dans une interview vidéo avec le magazine GQ en 2019.

Pharrell Williams assiste à la soirée de lancement de la Collection Capsule CHANEL X PHARRELL le 28 mars 2019 à Séoul. (HAN MYUNG-GU / WIREIMAGE)

Pharrell Williams attache de l’importance à la part de féminité dans ses looks. Il juge important de ne pas la renier et l’incarne à travers le port de bijoux comme des perles. Son amie l’artiste Kelis, lui disait : "tu dois te diversifier, tu ne peux pas porter que des polos tout le temps, tu dois regarder ce que fait Versace ou Prada", révélait Pharrell Williams dans une interview vidéo pour le magazine Vogue en 2015. Il poursuit en expliquant sa vision de la mode : "Mon style vient de ce que je vois chez les gens du quotidien qui s’habillent en fonction de ce qu’ils font dans la journée, comme un conducteur de bus ou un athlète. C’est la manière dont ils portent les vêtements qui m’inspire, et je le tourne à ma manière."