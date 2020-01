Le coiffeur Jacques Dessange, apprécié des stars de cinéma et fondateur d'un groupe international de salons, est mort à l'âge de 94 ans

Le célèbre coiffeur et homme d'affaires avait fondé sa marque de salons en 1955.

Jacques Dessange, coiffeur apprécié des stars de cinéma et fondateur d'un groupe de coiffure présent dans 43 pays, est décédé mardi 7 janvier à l'âge de 94 ans, a annoncé son avocat.

Le décès du coiffeur-entrepreneur a été confirmé par un porte-parole du groupe Dessange International. Né en 1925 en Sologne, Jacques Dessange avait ouvert ses premiers salons en 1954, s'attirant la sympathie des personnalités en inventant le "coiffé-décoiffé". Il a été le pionnier du développement de salons de coiffure en franchise, après la proposition d'un coiffeur du Havre de "louer" son nom, en 1975.

Dans les années 1990 et 2000, il a lancé deux autres enseignes : Frédéric Moréno et Camille Albane. "Moreno, c'est le meilleur coiffeur de sa rue, c'est-à-dire un salon de proximité avec des prix de 28 à 33 euros. Camille Albane est la seule marque vraiment féminine du marché, très orientée vers la coloration et le maquillage, pour des tarifs autour de 50 euros", analysait Frédéric Moréno en 2008 dans Les Echos.

Il avait cédé la totalité de son empire en 2010 en vendant 21,6% du capital de sa société au financier OFI Private Equity Capital, indiquait Le Figaro à l'époque. Cette transation s'est faite "sur la base d'une valorisation de Dessange International de 80 millions d'euros", précisait le quotidien.