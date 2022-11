Kim Kardashian remet en cause son partenariat avec Balenciaga, après une campagne controversée mettant en scène des enfants

La vedette américaine de la téléréalité Kim Kardashian veut "réévaluer" sa relation avec la marque de luxe Balenciaga, dans l'embarras après une campagne mettant en scène des enfants et des accessoires sexuels.



La maison française, propriété du groupe de luxe Kering, s'est excusée la semaine dernière sur son compte Instagram et a retiré plusieurs photos de sa campagne pour la collection printemps-été 2023, dont l'une montrait une enfant tenant un sac en forme d'ourson sanglé de ceintures cloutées. D'autres photos montraient des enfants entourés de jouets, dont ces oursons sanglés de cuir façon SM.



Une image de la campagne controversée de Balenciaga, depuis supprimée, mettait en scène notamment une petite fille et un ourson sanglé de ceintures de cuir cloûté. (BALENCIAGA)

Des internautes ont aussi relevé que sur une autre photo, un sac issu d'une collaboration Balenciaga-Adidas est posé sur des documents sur lesquels sont imprimés des extraits d'une décision de la Cour Suprême américaine sur la pornographie infantile.

La campagne Balenciaga controversée, mettant en scène des enfants avec des oursons sanglés de cuir clouté. (BALENCIAGA)

"Je suis restée silencieuse ces derniers jours, non pas parce que je n'ai pas été dégoûtée et indignée par les récentes campagnes de Balenciaga, mais parce que je voulais avoir l'occasion de parler à leur équipe pour comprendre par moi-même comment cela a pu arriver", a écrit dimanche soir sur son compte twitter Kim Kardashian, après avoir été interpellée par des dizaines d'internautes pour qu'elle réagisse.

I have been quiet for the past few days, not because I haven’t been disgusted and outraged by the recent Balenciaga campaigns, but because I wanted an opportunity to speak to their team to understand for myself how this could have happened.