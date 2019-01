Karl Lagerfeld, "fatigué", n'assiste pas au défilé haute couture Chanel à Paris

Le couturier octogénaire a laissé son bras droit Virginie Viard présenter le défilé Chanel au Grand Palais.

C'est une absence pour le moins inhabituelle. Karl Lagerfeld n'était pas présent, mardi 22 janvier, pour le défilé haute couture Chanel sous la verrière du Grand Palais à Paris. Un organisateur a annoncé, après le passage de la mariée en maillot de bain et voile argentés scintillants, que Karl Lagerfeld n'était pas là. Une critique de la mode chevronnée a déclaré à l'AFP ne pas avoir de souvenir de Karl Lagerfeld manquant un défilé de Chanel à Paris au cours de ses quarante années passées dans la maison de couture.

"Il était fatigué ce matin", a seulement indiqué un porte-parole de la maison cité par le média en ligne spécialisé Women's Wear Daily (WWD). "Le couturier que nous avions rencontré lundi était très affaibli. Son état ne lui a ainsi pas permis de se rendre à son propre défilé", note de son côté Le Figaro. Le couturier octogénaire a donc laissé sa directrice du studio et son bras droit, Virginie Viard, présenter la collection inspirée du 18e siècle devant les invités parmi lesquels la réalisatrice américaine Sofia Coppola, l'ex-top et créatrice Inès de la Fressange et l'actrice française Carole Bouquet.