Vaishali Shadangule, première créatrice indienne invitée à la semaine de la haute couture à Paris

L’origine de la haute couture est attribuée à Charles Frédéric Worth qui créa en 1858 à Paris la première maison de couture. Avant cela, Rose Bertin, "ministre de la mode" de Marie-Antoinette, l’avait préfigurée et fut la première à commencer à libérer le corps féminin tout en ornant ses créations de broderies, dentelles et de pétales de rose.

Après le décret de janvier 1945, "haute couture" est devenue une appellation juridiquement contrôlée dont seules peuvent s’en prévaloir les maisons agréées. Domaine de prédilection du travail à la main réalisé dans les ateliers des maisons - laboratoire d’idées et de techniques et espace où la créativité peut s’exprimer - la haute couture contribue à faire de Paris la capitale mondiale de la mode. Elle se distingue par l’unicité et l'individualisation de ces modèles qui sont réalisés sur-mesure pour la clientèle. La haute couture, tout comme la haute joaillerie présentée la même semaine (Boucheron, Chopard et Mikimoto) s’adapte à son temps se nourrissant souvent des nouvelles technologies.

La haute couture compte des membres labellisés, des griffes étrangères (correspondants) ainsi que des membres invités dont deux nouveaux cette saison : les maisons Vaishali S et Pyer Moss présentent leur collection le 8 juillet 2021 au dernier jour de la semaine de la haute couture parisienne automne-hiver 2021-22.

Vaishali S : passion des tissages indiens

Vaishali Shadangule est la première créatrice indienne présente à la semaine de la haute couture. Pour l'instant, il n'y avait eu que le créateur indien Rahul Mishra à défiler sur les podiums parisiens.

La créatrice Vaishali Shadangule fondatrice de la marque Vaishali S (DR)

Vaishali S est la marque éponyme de Vaishali Shadangule. Née à Vidisha, une ville du Madhya Pradesh, la future créatrice se passionne très jeune pour les textiles et les motifs indiens tissés à la main. Elle puise son inspiration dans sa capacité d'observation et d'écoute et étend son travail avec les textiles à l'art et au design.

Du travail avec les tisserands au métier à tisser en passant par la composition du tissu, la créatrice souhaite améliorer les qualités du textile pour apporter une esthétique plus moderne. Travaillant avec des textiles tissés authentiques et racontant une histoire riche en culture patrimoiniale du pays, la marque s'est efforcée de prêter au tissage à main indien un langage d'expression de conception mondiale depuis mars 2001.

Pyer Moss : un "projet artistique"

Pyer Moss a été fondée en 2013 par Jean-Raymond Kerby qui décrit parfois la marque comme un "projet artistique" ou "une expérience sociale opportune". Son créateur vise à utiliser sa voix et sa plateforme pour défier les récits sociaux et évoquer le dialogue. Les collections sont produites à New York, en Italie et au Portugal.

Kerby Jean-Raymond, le créateur de la marque Pyer Moss (MIREYA ACIERTO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Pyer Moss continue de se redéfinir chaque saison avec des collections et des défilés qui combinent narration, activisme, débat, théâtre et commentaire social : il utilise la collaboration avec des artistes et des marques comme support pour approfondir son dialogue autour de thèmes saisonniers. En 2018, Pyer Moss a lancé une collection avec Reebok nommée Reebok by Pyer Moss dans le cadre de son partenariat avec le géant de la chaussure.