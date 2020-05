"b. my quarantine!" : Jain et Oxmo Puccino composent un duo inattendu et pêchu à l'invitation de la créatrice Agnès b.

Profitant de cette période de confinement et pour répondre à l'invitation de la styliste Agnès b., la chanteuse Jain et le rappeur Oxmo Puccino ont offert en exclusivité sur les réseaux sociaux leur premier duo.

La musique est un incontournable de l'univers de la créatrice Agnès.b. Depuis toujours la styliste aime partager ses goûts musicaux avec des artistes qu'elle habille et qui l'inspirent. Ainsi la chanteuse Jain et le rappeur Oxmo Puccino ont déjà chanté pour les défilés de la maison mais séparément.

Lors du dîner de la mode et du Sidaction en janvier 2020, Agnès b. leur suggère une collaboration. Profitant de cette période de confinement, pour répondre à l'invitation de la styliste, les deux musiciens offrent en exclusivité sur les réseaux sociaux leur premier duo.

La chanteuse Jain, guitare sèche et instruments de percussions à la main, chante en anglais tandis que le rappeur Oxmo Puccino debout devant sa bibliothèque chante en français. Puis, ils entonnent le refrain ensemble.

Première rencontre avec Jain pour l'album Zanaka

La rencontre entre Agnès b. et Jain a débuté il y a quelques années. La créatrice de mode avait eu la bonne surprise de voir une de ses créations - la robe noire avec poignets et col rond blancs - choisie par la chanteuse pour son clip Come dans son premier album Zanaka.

Pour la sortie de son album suivant Souldier, Jain porte une combinaison bleue col montant spécialement créée en exclusivité pour elle par Agnès b pour son titre Alright.

Enfin, en 2018, leur collaboration prend la forme d'une collection capsule de huit pièces féminines - blouson à capuche, t-shirt à manches courtes, débardeur, chemise en jersey, short - parées d'une colombe dessinée par l'artiste.

Quant à la rencontre avec le rappeur Oxmo Puccino, c'était à l'occasion du défilé printemps-été 2020 d'Agnès b. pour lequel le rappeur poète franco-malien avait réalisé un live.

Une créatrice de mode passionnée depuis toujours par les arts

Agnès b. est née à Versailles. Son père, avocat, lui fait partager son goût pour la musique et pour l’art, si bien que son rêve d’enfant est de devenir conservateur. A 17 ans, elle se marie à un homme passionné par les livres et le cinéma, l’éditeur Christian Bourgois. Elle gardera l’initiale de ce nom qui deviendra sa signature : Agnès b. En 1973, elle lance sa marque et ouvre sa première boutique en 1975. Elle crée un vestiaire composé de pièces indémodables et définit son vocabulaire stylistique en mixant les codes classiques à la mode de la rue.

En 1984, elle inaugure la galerie du jour, aujourd’hui située rue Quincampoix et dotée d’une librairie, la librairie du jour. Quelques années plus tard, avec l’artiste Christian Boltanski et le commissaire d’exposition Hans-Ulrich Obrist, elle crée un périodique hybride, Point d’ironie. Agnès b. apporte aussi son concours à des projets artistiques mais aussi humanitaires. Pour son engagement pour la conservation marine, elle reçoit en 2012 le prix SeaKeepers à Monaco, et, en 2016, la médaille de commandeur de la Légion d’honneur. Agnès b. a inauguré en février 2020 La Fab à Paris, qui accueille sa collection d'art éclectique et ses actions solidaires.