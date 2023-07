Haute couture : Chanel investit les quais de Seine, Armani brille en salon

Cette saison, la Seine fascine plus que jamais les créateurs : Louis Vuitton, Kenzo et Alaïa ont présenté leurs collection sur des ponts parisiens la femme Chanel se balade sur les berges de la Seine.

Dans un défilé haute couture en plein air, avec son chien ou un panier rempli de fleurs, la femme Chanel se balade sur les berges de la Seine, mêlant la nonchalance et l'élégance. Caroline de Maigret, ambassadrice de la maison Chanel, a ouvert le défilé en long manteau bleu marine. Vêtue d'une longue robe bustier en organza ornée de camélias de velours noir, Vanessa Paradis, une autre égérie maison, a été mise en scène dans le film de la collection. Les pavés peints de plusieurs nuances de rose, en bas de l'embarcadère des bateaux-mouches avec pour toile de fond la tour Eiffel, ont servi de podium pour ce défilé au bord de l'eau. Cette saison, la Seine fascine plus que jamais les créateurs : Louis Vuitton, Kenzo et Alaïa ont présenté leurs collection sur des ponts parisiens.

"Si nous sommes à Paris, nous sommes cette fois-ci dans Paris même, sur les quais. La rue et les pavés colorés appellent à la fois de la sophistication et de la simplicité" Virginie Viard, directrice artistique de Chanel

Contrastes

La collection joue sur les contrastes : les Parisiennes, en tailleurs sages en tweed avec des jupes en dessous du genoux et manteaux, flânent à côté de celles, plus bohèmes, portant des chemisiers amples et des foulards en bandeau sur les cheveux... La styliste mixe des tweeds, mousselines de soie, organzas et dentelles incrustées avec des motifs floraux et graphiques. Quelques couleurs vives, comme du rose Barbie, tranchent au milieu du paysage gris monochrome.

Un mannequin présente une création Chanel lors de la Fashion Week Haute-Couture Femme Automne/Hiver 2023/2024 à Paris, le 4 juillet 2023. (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP)

"Jouer avec les oppositions et les contrastes, la nonchalance et l'élégance, c'est se tenir sur une ligne entre force et douceur que, chez Chanel, on appelle l'allure", souligne Virginie Viard. Les robes sont transparentes, avec des jupes amples. Fidèle à la tradition de clore le défilé haute couture par une robe de mariée, Virginie Viard l'a imaginée cette saison fluide, mi-longue avec des manches transparentes, facile à porter. Pardessus d'inspiration masculine, blouses légères ceinturées, débardeurs, pantalons à rayures tennis : si la haute couture est plus souvent associée aux robes, on trouve dans cette collection, comme dans d'autres présentées depuis le 3 juillet, des pièces du vestiaire quotidien.

Défilé Chanel lors de la Fashion Week Haute-Couture Femme Automne/Hiver 2023/2024 à Paris, le 4 juillet 2023. (CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP)

Rouge, couleur star chez Armani

A l'opposé, Giorgio Armani a fait défiler des femmes très habillées avec des coiffures élaborées et artistiques, dans une ambiance feutrée de salon éclairé par des lampes de chevet. Tailleurs pantalons avec des vestes près du corps, robes fourreaux, talons aiguilles : les mannequins, l'air distant, évoluent très lentement sur un sol brillant noir et blanc.

Défilé de Giorgio Armani lors de la Fashion Week Haute-Couture Femme Automne/Hiver 2023/2024 à Paris, le 4 juillet 2023. (BERTRAND GUAY / AFP)

Toutes les tenues de grande soirée brillent et scintillent, tout comme les chapeaux. Giorgio Armani, quand il vient saluer le public, porte lui aussi un gilet qui brille sous sa veste mate. Le rouge est la couleur star : même la mariée la porte. Les roses sont partout, brodées sur des robes, en broche ou tressées dans les cheveux.