Les créateurs du "Black Lives Matter in Italian Fashion" ouvrent la semaine de la mode à Milan

Créé en 2020, Black Lives Matter in Italian Fashion avait pour la première fois pu assister à la semaine de la mode milanaise en septembre 2020, avec une vidéo intitulée "We are Italy" mettant en scène cinq créateurs noirs, les mêmes qui défileront le 24 février.