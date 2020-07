Les collections masculines Louis Vuitton désormais recyclées et itinérantes

La maison du luxe Louis Vuitton a annoncé que le recyclage sera le fil rouge de sa collection masculine printemps-été 2021 dont certains modèles seront fabriqués à partir de matériaux recyclés et qui comprendra même des pièces des collections précédentes.

On a attendu en vain la première collection post-covid de Louis Vuitton à Paris lors de la Fashion Week masculine printemps-été 2021, qui s'est tenue du 9 au 13 juillet 2020, sous une forme virtuelle. Elle sera dévoilée le 6 août à Shanghai, la mode masculine de la maison du luxe française devenant désormais recyclée et itinérante.

Le créateur américain star Virgil Abloh, directeur artistique des collections masculines de Louis Vuitton, avait également choisi de ne rien faire pour sa propre marque Off-White à l'occasion de cette première Fashion Week numérique.

Un court métrage en guise de teaser

Sa présentation pour Louis Vuitton s'est résumée à un court métrage qui démarre à Asnières, près de Paris, dans la maison de famille de Louis Vuitton. Des porteurs en salopettes LV chargent des conteneurs sur une péniche et partent en voyage.

L'univers de cette vidéo intitulée "Une bouteille à la mer" est peuplé de figurines animées baptisées "Zoooom et ses amis" qui embarquent sur le bateau, dans un clin d'oeil aux visioconférences qui ont été au coeur du travail de création tout au long du confinement dû à la Covid-19. Aucune pièce de la collection printemps-été 2021 n'y est dévoilée

Il y aura "un peu de nouveautés et des choses que vous avez vues auparavant "

"Le 6 août 2020, après avoir traversé les océans, la cargaison arrivera à Shanghai, où le défilé Louis Vuitton homme printemps-été 2021 sera enfin dévoilé", a annoncé la maison. "Le prochain show c'est probablement le plus grand bond que j'ai fait pour arriver à un nouveau mode de fonctionnement", a déclaré Virgil Abloh dans une interview au média en ligne spécialisé WWD.

"Mes défilés vont maintenant parcourir le monde, le début et la fin de la saison ne seront pas sur invitation", a-t-il déclaré. Il y aura "un peu de nouveautés et des choses que vous avez vues auparavant". Le recyclage sera le fil rouge de cette collection dont certains modèles seront fabriqués à partir de matériaux recyclés et qui comprendra même des pièces des collections précédentes. Du jamais vu pour une maison du luxe !

"Nous sommes dans une nouvelle ère" après la pandémie qui a mis "brutalement à l'arrêt" le monde d'avant, souligne Virgil Abloh, en expliquant que plutôt que de céder à la "panique", il a décidé de chercher une nouvelle voie pour la mode.

Le recyclage et les basiques séduisent aussi Y/Project et Kris Van Assche

Dans le même esprit, Glenn Martens, le créateur belge de la marque Y/Project a dévoilé "Evergreen", une ligne "100%" écologique avec 16 pièces piochées dans les collections passées. Le clip était un tuto expliquant comment porter différemment ces vêtements qui se "transforment", marque de fabrique de Y/Project. Cette collection est fabriquée en Union Européenne à partir de "tissus biologiques et recyclés". Proposés dans des coloris neutres et faciles à associer, "Evergreen" restera en magasin toute l'année et sera proposée chaque saison, une démarche qui répond aux appels de plusieurs petites marques lancées pendant l'épidémie à repenser la fabrication et la commercialisation de vêtements. "Nous avons le privilège de travailler dans l'industrie du luxe. Nous avons le luxe d'avoir du temps pour penser, un luxe qui nous oblige à construire un avenir meilleur", souligne Glenn Martens.

Même son de cloche chez Kris Van Assche, styliste Belge de la maison française Berluti. Sa collection "artistique" faite en collaboration avec le céramiste américain Brian Rochefort viendra compléter en boutique une autre qu'il a entamée avant le confinement, composée de basiques "parfaits pour aller avec ces pièces créatives". S'il dit toujours faire beaucoup d'"édition" pour ne laisser que le meilleur, cette fois la démarche a été "très radicale". Les boutiques qui ont été fermées pendant plusieurs mois n'ayant pas les mêmes besoins, il a rétréci sa collection "au strict essentiel".