"La mode est un gros pollueur" : le designer de Vivienne Westwood tance le patron de LVMH qui minimise les propos de Greta Thunberg

Le créateur de la marque britannique Vivienne Westwood, pionnière de la mode écoresponsable, s'en est pris le 28 septembre au patron de LVMH qui a récemment critiqué le "catastrophisme" de la militante suédoise Greta Thunberg.

"L'attitude du business as usual ne fonctionne plus", a déclaré à l'AFP Andreas Kronthaler après le défilé de sa maison sur les podiums de la Paris Fashion Week. "Nous sommes assis sur un volcan et le temps est limité (...) C'est fou ce que nous faisons, c'est évident que la mode est un gros pollueur".

Vivienne Westwood printemps-été 2020, à la Paris Fashion Week, le 28 septembre 2019. (THOMAS SAMSON / AFP)

Un bain une fois par semaine pour économiser l'eau

Le créateur d'origine autrichienne, compagnon de Vivienne Westwood, réagissait aux propos de l'homme le plus riche dans le milieu de la mode et deuxième fortune mondiale qui a estimé cette semaine que l'égérie suédoise du climat se livrait "à un catastrophisme absolu sur l'évolution du monde". "Cela a un côté démoralisateur pour les jeunes, elle ne propose rien, sinon de critiquer", a jugé Bernard Arnault. "La conséquence qu'on en tire, c'est arrêter la croissance, qui a permis quand même d'améliorer le niveau vie mondial, de réduire la pauvreté, d'améliorer la santé dans des pays comme l'Afrique. Si on veut repartir en arrière, arrêtons la croissance", avait-il ajouté.

Andreas Kronthaler estime, au contraire, que le monde occidental se réveille grâce à Greta Thunberg. "Cette jeune fille est remarquable et nous devrions la remercier", a souligné ce militant écologiste de longue date comme Vivienne Westwood. Cette dernière avait auparavant confié à l'AFP qu'elle ne prenait un bain qu'une fois par semaine pour économiser de l'eau.

Des "tissus délaissés par les meilleures usines italiennes" utilisés pour le défilé

Westwood et Kronthaler sont des leaders du mouvement "réduire, réutiliser, repenser" et se procurent des chutes de tissus ou de stocks invendus pour faire leurs collections.

Vivienne Westwood printemps-été 2020, à la Paris Fashion Week, le 28 septembre 2019. (THOMAS SAMSON / AFP)

La top Bella Hadid a clôturé le défilé présentant une collection élégante conçue principalement avec des "tissus délaissés par les meilleures usines italiennes". La créatrice expliquant dans une note : "Dans la collection Rock me Amadeus, nous avons travaillé avec Wastemark pour collecter des chutes de tissus dans les meilleures usines italiennes : réduire, réutiliser, repenser. Et pour la seconde saison nous avons travaillé en collaboration avec le projet Ethical Fashion Initiative en utilisant du tissu artisanal provenant du Mali - Bogolan teint naturellement, signifiant fait de terre, à motif damier".

Andreas Kronthaler et Vivienne Westwood lors du final du défilé Vivienne Westwood printemps-été 2020 à la Paris Fashion Week, le 28 septembre 2019 (VIANNEY LE CAER/AP/SIPA / SIPA)

Engagée pour la Grève Générale pour le climat

Le 20 septembre, Vivienne Westwood avait fermé le siège de Londres, toutes les boutiques sur le territoire Britannique ainsi que les bureaux et flagships de Paris, Milan, New-York et Los Angeles afin de permettre à ses employés d’agir et d’être présent lors de la Grève Générale pour le Climat, pour demander la fin de l’ère des combustibles fossiles et lancer un appel pour la justice climatique trois jours avant le Sommet sur le climat organisé par l’ONU à New-York le 23 septembre.

"Donner à notre personnel l’opportunité de faire la différence en ce moment critique reflète que nous reconnaissons que le business as usual n’est plus une option" avait affirmé la créatrice britannique.

Vivienne Westwood, médaille du Design de Londres 2019

La designer et activiste Vivienne Westwood a reçu en septembre la Médaille du Design de Londres 2019 pour l'Œuvre de toute une Vie en reconnaissance de sa contribution importante et fondamentale à l'industrie du design au cours de sa carrière. Chaque année, le London Design Festival récompense la contribution apportée par des personnalités du design et des nouveaux talents à Londres et à l'industrie.