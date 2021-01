Fashion Week masculine de Milan : un vent de liberté souffle sur l'automne-hiver 2021-22

Du confort, de la couleur, des shorts et du mouvement : la Fashion Week Homme de Milan et ses défilés - à huis clos et en numérique jusqu'au 19 janvier en raison de la pandémie - a dessiné des tendances de liberté pour la saison automne-hiver 2021-22.

Alors que la capitale italienne de la mode vient à nouveau d'être placée en confinement et de fermer ses boutiques, les stylistes ont multiplié les clins d'oeil sur la communication à distance lors de la Milan Fashion Week présentant les collections masculines automne-hiver 2021-21, du 15 au 19 janvier 2021.

"Hello, it's Silvia calling" disait Silvia Fendi dans la bande-son du défilé de la maison romaine. Un mannequin a décroché un combiné dans la vidéo de présentation des collections d'Ermenegildo Zegna et chez Tod's, l'acteur italien Lorenzo Zurzolo a laissé un message téléphonique pour raconter sept jours seul dans une villa isolée. La situation historique mondiale en temps de pandémie a été qualifiée de "surréelle" par la maison Fendi, de "réalité parallèle" par Tod's et de "Reset" par Zegna. Prada a résumé le temps par "un besoin de contacts, une urgence à échanger et entrer en relation".

Pyjama et robe de chambre, l'intime dans l'espace public

Pour réchauffer les corps et les coeurs, la mode masculine joue la carte du confort et du cocooning, revalorisant le vestiaire des tenues d'intérieur, qui inspire la mode portée à l'extérieur. Miuccia Prada et Raf Simons optent pour le port du caleçon long, comme base pour une accumulation de strates successives. Chez Fendi, les pantalons tiennent chaud, les manteaux ceinturés ressemblent à des peignoirs, enveloppants et chic. Les matériaux sont doux, invitent à la sieste autant qu'à la vie active. Chez Zegna, les cols châles, la générosité ceinturée des robes de chambre et des pantalons de survêtements réinventent l'élégance à l'italienne. Chez K-Way, les frontières entre l'extérieur et l'intérieur sont aussi moins distinctes.

Des shorts même en hiver

Montrer ses gambettes même en hiver s'annonce une tendance de 2021. Les silhouettes avec short étaient sur les podiums de Fendi, en version matelassée colorée, chez K-Way, avec zip jaune, orange et bleu de la maison. Dans tous les cas, le bermuda d'hiver se porte en contraste avec des pièces très chaudes, des gants de ski chez MSGM, une doudoune chez Etro. Comme une envie de liberté et un défi lancé au grand froid.

De la couleur, de la lumière

Les créateurs ont fait la part belle à la couleur pour la prochaine saison hivernale. Chez Etro, la palette est dorée, ensoleillée et lumineuse, passant du sable, au moutarde, au jaune d'or. Chez Prada, les larges blousons fuchsia, rouge, violet ou les petits manteaux stricts rose ou bleu glacé se moquent des conventions. Fendi propose des tenues monochromes émeraude, vermillon, safran et introduit les gribouillages psychédéliques de l'artiste anglais Noël Fielding.

Etro collection automne-hiver 2021-22 à la Milan Fashion Week, janvier 2021 (ALESSANDRO GAROFALO)

Réversible, c'est mieux

Tout peut changer d'un instant à l'autre semble nous dire l'époque : l'adaptabilité devient reine. On voit donc fleurir les manteaux réversibles chez Fendi, chez K-Way, chez Prada.

Des corps en mouvement

On a vu des hommes danser pendant cette semaine de la mode milanaise. Comme un besoin irrésistible de libérer les corps. Le vêtement se fait donc souple, il ne contraint pas. Même lorsqu'il s'agit d'un costume veste-pantalon chez Zegna, il est d'une extrême fluidité, flexible et large. Les mannequins se retrouvent d'ailleurs dans une fête en appartement. Rêve ou futur - proche ? Chez Prada aussi, la souplesse de la maille permet la danse de ses modèles. Chez Tod's, le mannequin esquisse quelques pas de danse dans un grand manteau, oversize, pour permettre le mouvement.