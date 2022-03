Fashion Week : CFCL, le label japonais tourné vers la maille prône une mode durable

A côté des griffes établies, une nouvelle génération de créateurs rejoint, chaque saison, le calendrier officiel de la Paris Fashion Week. C'est le cas du jeune label Clothing For Contemporary Life (vêtements pour la vie contemporaine) créé en 2020. Son directeur artistique Yusuke Takahashi a présenté sa quatrième collection sous forme digitale le 28 février, puis sur rendez-vous le 1er mars 2022 à la Galerie Perrotin. Nous l'avons rencontré.

Né en 1985 à Tokyo, diplômé de l'Université Bunka Fashion Graduate, il rejoint en 2010 Miyake Design Studio Co et devient en 2013 designer d'Issey Miyake Men et occupera le poste pendant près de sept ans.

Viser la neutralité carbone

En 2020, Yusuke Takahashi crée la marque CFCL et reçoit, l'année suivante, le Mainichi Fashion Grand Prix puis en 2022 le Fashion Prize of Tokyo. Conçue pour les hommes et les femmes, CFCL propose des tricots développés par le biais d'ordinateur 3D utilisant des fils de polyester certifiés et durables. Son but : répondre aux besoins de la vie contemporaine avec des produits faciles à entretenir.

Le label, qui recherche non seulement la qualité et la fonctionnalité des vêtements, a publié plusieurs rapports montrant ses efforts en matière de durabilité depuis sa première collection VOL.1. Sa démarche est d'aller vers la neutralité carbone : pour la collection VOL.2, il visait une approche de décarbonisation optimale. Depuis la collection VOL 4, tous les articles sont fabriqués à partir de matériaux recyclés qui ont obtenu la certification Global Recycle Standard, à l'exception des produits 100% laine. Collection CFCL automne-hiver 2022-23 présentée à la Paris Fashion Week, le 1er mars 2022 (CFCL Inc.)

"Je définis le vêtement comme un contenant pour le corps"

"Le thème de cette collection est Knit-ware : Outline. CFCL utilise le mot Knit-ware comme thème principal pour toutes ses collections. Le mot ware est utilisé pour décrire un objet qui contient quelque chose, comme des poteries, des couverts ou même des données. Pour CFCL, Knit-ware signifie que ces vêtements ont l'élégance de la poterie et la fonctionnalité de la vaisselle" explique le créateur de CFCL qui dans la vidéo ci-dessous nous explique son concept.

Yusuke Takahashi ajoute encore : "Je définis le vêtement comme un contenant pour le corps. Par conséquent, j'aimerais continuer à créer des vêtements qui ne donnent pas l'impression d'être forts mais plutôt qui ressemblent à une peau fine, pour faire ressortir la beauté intérieure de la personne qui les porte. Dans cette collection, nous nous sommes penchés sur la nature des choses qui existent en opposition : comme l'ombre et la lumière, la ville et la campagne, le présent et le futur. Cette collection présente un tout nouveau type de Knit-ware qui enveloppe la société actuelle tout en transcendant la forme fixe du corps humain pour s'adapter aux personnalités individuelles" .

Une inspiration que Yusuke Takahashi a trouvé dans "les vases conçus par Ettore Sottsass. Nous avons recherché la silhouette qui ne peut être créée qu'avec des tricots informatisés" précise-t-il encore. Pour lui, l'esprit de la saison est bien représenté par "cet ensemble noir, qui se compose d'un haut et d'une jupe. Tricoté sans couture avec une imprimante 3D, il s'étire pour s'adapter à toutes les morphologies. avec son polyester 100% recyclé, fabriqué à partir de bouteilles en plastique. Nos articles sont lavables en machine, sèchent rapidement et sont infroissables".

Collection CFCL automne-hiver 2022-23 présentée à la Paris Fashion Week, le 1er mars 2022 (CFCL Inc.)

Enfin le directeur créatif conclu, sans donner plus d'explications "Je me suis concentré sur la mise en valeur des silhouettes. J'étais conscient de l'essence surréaliste de l'œuvre de Loretta Lux" (ndlr : artiste photographe connue pour ses portraits d'enfants).