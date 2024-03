Fashion Week : Casablanca, la marque du Marocain Charaf Tajer, rend hommage à la Grèce antique

Après avoir célébré le Nigéria dans sa collection printemps-été 2024, Charaf Tajer, le fondateur et directeur artistique de Casablanca, prend cette fois pour inspiration la Grèce antique avec la collection Venus as a Boy. Le lieu choisi, à Paris, n'est pas anodin : le Cirque d’hiver, aussi connu sous le nom de Bouglione, est un lieu légendaire du spectacle et le show de Casablanca n’a pas dérogé à la règle. La marque franco-marocaine a invité le célèbre chorégraphe Sadeck Berrabah, dont les chorégraphies synchronisées en groupe ont fait le tour du monde.

La collection Venus as a Boy est un hommage à la chanson éponyme de Björk, que l’on entend sur la grande piste bleue du Cirque d’hiver. La musique a un "arrangement symphonique unique de cordes classiques d'une influence presque arabe, combiné avec un motif de batterie d'un rythme distingué des années 1990, et des paroles qui résonnent profondément avec Tajer", précise la marque. Mêlant histoire et contemporain, le travail de Charaf Tajer montre symboliquement l’interaction entre le passé et le présent.

Fally Ipupa et Achraf Hakimi

Casablanca s’est fait un nom chez les adeptes de streetwear, même si le designer refuse de qualifier sa marque comme telle. Elle est plébiscitée par les rappeurs comme Booba, présent au dernier show ou Koba LaD, qui avait défilé pour la collection printemps-été 2023. Les américains A$AP Rocky et Rihanna comptent aussi parmi ses clients. Cette fois, c’est la rappeuse américaine Saweetie qui est venue assister au défilé. On a pu apercevoir la star du Congo, le chanteur Fally Ipupa, le célèbre rappeur palestinien Saint Levant, le footballeur marocain Achraf Hakimi ou la chanteuse hip-hop Ronisia.

La collection automne-hiver 2024/2025 de Casablanca lors de la Fashion Week de Paris, le 28 février 2024. (CASABLANCA)

Pensée dans "l'interaction entre le passé et le présent", cette collection automne-hiver rafraîchit des pièces anciennes iconiques. On retrouve dans le vestiaire masculin des costumes croisés et des blazers drapés dans de sublimes dégradés turquoise pour les looks du soir, mais surtout des pièces streetwear-chic, qui ont fait l’identité de Casablanca. Les vestes de survêtement sont brodées de lauriers en satin vert ou de la légendaire clé grecque, ce motif ornemental antique consistant en une ligne brisée. Les coupes sont celles des survêtements de sport des années 1960 que Charaf Tajer rafraîchit avec des matières synthétiques légères et des imprimés vifs de colonnes antiques.

Streetwear chic

Comme il l’a toujours fait depuis la création de sa marque en 2018, Charaf Tajer mélange les pièces chics et sportswear, créant ainsi une silhouette contemporaine. Du côté des vêtements pour femmes, la star du podium reste la jupe portefeuille dans des tissus fluides ou transparents. Comme du côté masculin, les pièces féminines comportent aussi des costumes croisés et des manteaux longs. La collection incorpore diverses textures, de la fausse fourrure aux tissus extensibles.

La collection automne-hiver 2024/2025 de Casablanca lors de la Fashion Week de Paris, le 28 février 2024. (CASABLANCA)

Casablanca a choisi deux collaborations pour cette saison. La première avec l'artiste de renom Jeff Hamilton, un designer dont les vestes en cuir brodées sont devenues des incontournables dans les mondes du sport et du hip-hop. L’une des vestes du show comporte des broderies aux motifs grecs et l'autre est une version de l’emblématique veste en cuir patchwork. La deuxième collaboration est avec la marque de sandales, Ancient Greek Sandals. Réputée pour son savoir-faire et ses créations modernes, la marque propose cette fois des spartiates hautes, en cuir argenté.