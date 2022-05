EN IMAGES. Gala du Met à New York : Sarah Jessica Parker, Cardi B, Lizzo ou Naomi Campbell enflamment le tapis rouge

Le 2 mai à New York, l'annuel Gala du Met a réuni la fine fleur du cinéma, de la musique, de la mode et des réseaux sociaux, pour un "red carpet" digne de la plus select des soirées : à vous les tenues les plus élégantes, les looks les plus extravagants, les robes les plus habillées.

Corentin Alloune franceinfo Culture Rédaction Culture France Télévisions

Après deux éditions annulées par la pandémie, le début du mois de mai est marqué par le retour du gala du Metropolitan Museum à New York. Orchestrée par Anna Wintour, rédactrice en chef de l’édition américaine de Vogue, la montée des marches la plus sélecte de la planète a offert un défilé éblouissant. Comme chaque année, les stars doivent respecter un code vestimentaire. Pour cette édition, le thème était le "Gilded glamour", référence au "Gilded Age", l’âge d’or aux États-Unis durant le XIXe siècle. Gigi Haddid, Blake Lively, Lizzo, Sarah Jessica Parker ou encore Cardi B ont enflammé le tapis rouge en collaborant avec des grands noms de la mode. Et cocorico, une touche française est apparue sur le podium : Léna Mahfouf, alias Léna Situations sur YouTube, devient la première influenceuse française à fouler les marches du Metropolitan Museum.

1 | 10 Manteau XXL, corset et combinaison en latex rouge, Gigi Haddid a su éblouir le public avec un total look Versace. ANGELA WEISS / AFP

2 | 10 La "supermodel" Naomi Campbell a choisi une robe Burberry ornée de pierres précieuses avec un maquillage assorti. TAYLOR HILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

3 | 10 Pour sa grande première au Met, Léna Mahfouf porte une robe de la marque new-yorkaise Markarian et des bijoux de la joaillerie Bulgari. DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

4 | 10 La chanteuse Chloe Bailey joue avec les formes portant une robe dorée aux hanches exagérées et au buste asymétrique de la marque new-yorkaise Area. TAYLOR HILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

5 | 10 L'icône de Sex And The City, Sarah Jessica Parker, a fait son retour sur le tapis du Met. Pour l'occasion, elle a travaillé avec Christopher John Rogers, créateur américain en vogue. ANGELA WEISS / AFP

6 | 10 Billie Eilish a joué la carte de l'écologie avec une robe Gucci en matériaux recyclés. JEFF KRAVITZ / FILMMAGIC

7 | 10 Habillée entièrement en Prada, Kendall Jenner a adopté la tendance du sourcil la plus en vogue du moment : le "bleached brows", traduit par "sourcils décolorés". DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

8 | 10 Un look royal pour la rappeuse Cardi B avec une robe qui a nécessité plus de 1 300 heures et 20 artisans différents par les ateliers Versace. JEFF KRAVITZ / FILMMAGIC

9 | 10 La grande rappeuse et musicienne Lizzo a clôturé le défilé du Met Gala 2022 avec une performance de flûte traversière. DIMITRIOS KAMBOURIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA