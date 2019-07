EN IMAGES. La maison Sonia Rykiel en cinq looks emblématiques du chic parisien

La maison Sonia Rykiel - en difficulté depuis le décès de sa créatrice en 2016 et en liquidation judiciaire depuis le 25 juillet - prônait une élégance et un style incontestablement parisien. Elle a favorisé l'émergence d'une figure de femme libre et indépendante.

Sonia Rykiel, surnommée "la reine du tricot", a marqué de son empreinte la mode en mettant notamment au goût du jour le pull-over. Le noir, l’envers mais aussi les matières comme l’éponge, dont elle sait faire les joggings les plus élégants, les dentelles et les fourrures évoquent aussi le vocabulaire poétique de cette créatrice qui aimait jouer avec les mots qui devenaient des inscriptions et des slogans poétiques sur les vêtements.

Sonia Rykiel avait fait ses débuts de créatrice dans les années 50, en lançant ses premiers pull-overs. Dès 1962, elle dessine et fait confectionner ses premières robes de future maman et ses tricots ajustés montrant les courbes féminines. Elle fonde sa maison de couture en mai 1968 avec sa première boutique installée à Saint-Germain-des-Près. La maille devient sa matière de prédilection : elle crée des mini-pulls dont elle chamboule les proportions. En 1974, elle invente la "démode" et propose une nouvelle philosophie faite de coutures à l'envers, de "pas d'ourlé", de "pas doublé". Cette pionnière utilise le noir à la fin des années pop : couleur synonyme pour elle de séduction et de liberté, elle bouscule l’élégance bourgeoise des années 70. Ce noir signe par là même la modernité de la maison, bien avant que les créateurs japonais, puis belges ne s’en emparent.

La maison, en difficulté depuis son décès en 2016, avait demandé en avril 2019 son placement en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Paris a prononcé le 25 juillet la liquidation judiciaire. Retour en cinq looks sur l'essence créative de cette styliste.