EN IMAGES. Jean-Charles de Castelbajac nous raconte en dix dessins poétiques son quotidien de créateur confiné

"La précipitation du rythme fait que l'imaginaire n'a plus le temps de se reposer" avait dit un jour Jean-Charles de Castelbajac. Confiné, le créateur a multiplié les croquis relatant son quotidien.

Si le créateur ne présente plus de collection depuis 2014, sa marque emblématique de l’univers pop-poétique rayonne toujours avec la même intensité. Pendant cette période de confinement Jean-Charles de Castelbajac a beaucoup dessiné. En 10 croquis, il explique à Franceinfo Culture la symbolique derrière chacun d'eux

Jean-Charles de Castelbajac, qui a fêté en 2018 ses 50 ans de création, a créé des vêtements en s'associant à de nombreux artistes et à de multiples marques, de Weston à Rossignol. Il s'est fait une place unique dans le monde des créateurs français en décloisonnant l’art et la mode.

Sa carrière a été ponctuée de coups de foudre artistiques. Ainsi sont nées ses robes-tableaux avec Hervé Di Rosa, Ben, Gérard Garouste, Robert Malaval, Annette Messager et des invitations de défilés avec Keith Haring, Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman... Dans les années 70' et 80', ses vêtements intégrent les personnages de cartoon de Walt Disney et l’iconique Snoopy. Les marques sont omniprésentes dans son oeuvre qui exprime son goût pour les logos. Une fascination que JCDC rapproche de son intérêt pour les blasons pendant ses années de pension dans un château. L'héraldisme lui a inspiré ses couleurs de référence, rouge, jaune et bleu, constantes de sa mode joyeuse.