Comment les marques de mode ont utilisé le confinement pour repenser leur campagne de publicité

Des marques de mode et d'accessoires ont vu dans Instagram un bon moyen de communiquer avec leur communauté, d'autres ont préféré la vidéo tournée à la maison. Jonak, Zara, Jacquemus et Décathlon ont repensé leur communication pendant la période de confinement.

Pendant le confinement beaucoup de marques de mode ont gardé le contact avec leurs clientèle : certaines ont diffusé des messages pour inciter les gens à respecter le confinement ainsi que les mesures de distanciation sociale, d'autres ont joué la carte des actions solidaires.

Fermées, les enseignes ont redoublé d’inventivité pour réaliser leur campagne publicitaire ou faire parler d'elle. Voici quelques initiatives relevées pendant le confinement : Jonak, Zara et Jacquemus ont jeté leur dévolu sur Instagram tandis que Décathlon a opté pour le spot vidéo fait maison.

La marque de chaussures Jonak a proposé à cinq jeunes femmes de photographier la collection d'été chez elles

En temps normal les marques privilégient des lieux uniques et enchanteurs pour mettre en avant leur nouvelle collection. Devant l’impossibilité inhérente au confinement d'organiser une séance photo en Corse pour sa campagne de publicité été 2020, la marque de chaussures Jonak a proposé à cinq jeunes femmes de photographier certaines pièces de sa collection estivale... dans leur propre maison en mode confinement. "Du fait du confinement, nous n’avions pas pu shooter la deuxième partie de notre collection été 2020. Or ce sont les visuels et la créativité qui font notre image de marque et qui génèrent l’impulsion d’achat. Nous avons donc raisonné sous contrainte. Nous nous sommes naturellement dits qu’Instagram regorgeait de contenus et d’égéries potentielles pour Jonak d’où la décision de lancer ce shooting from home" explique Marcel Nakam, le Directeur Général de Jonak..La marque s'est adressée à des jeunes femmes aux univers éclectiques : Alice (social media & content manager pour un groupe de cosmétique), Clara (directrice artistique pour une agence de communication), Lucie (créatrice de contenus freelance et styliste de formation), Camille (journaliste freelance) et Julie (architecte).

"Nous cherchions des filles qui étaient des Jonak girls potentielles avec des esthétiques différentes. Je pense que dans ces moments de confinement, une telle initiative apportait de la créativité, du challenge pour la réalisation d’image de qualité et c’est certainement ce qui a plu à ces cinq filles" explique le DG. Direction artistique, stylisme, photographie ou attitude, chacune a été libre d’interpréter les modèles que la marque lui avait envoyée. Confinement oblige, c’est par échanges de mails et visio-conférences que le projet a été monté de A à Z : "Nous voulions des natures mortes, des photos portées, du lifestyle, des images en mode portrait. Hormis ces desideratas, la principale directive était la suivante : Laissez-vous aller, c’est votre univers que nous voulons voir transparaître à travers ces images !

Jonak n'a pas été la seule marque a prendre cette initiative : le géant du prêt-à-porter Zara a lui aussi envoyé sa collection printemps-été 2020 à des mannequins en leur demandant de réaliser un shooting maison.

Voir cette publication sur Instagram Long ribbed dress #zarawoman Thank you @frejabeha.erichsen Une publication partagée par ZARA Official (@zara) le 6 Mai 2020 à 3 :06 PDT

Jacquemus fait poser Belle Hadid via FaceTime pour sa campagne "Jacquemus at Home"

Le créateur français Simon Porte Jacquemus, fondateur de la marque Jacquemus, a lui aussi dû trouver des solutions : il a fait appel au photographe Pierre-Ange Carlotti pour capter sa nouvelle campagne pour sa collection printemps-été 2020 intitulée "Jacquemus at Home"… Mais en raison du confinement pas question de bouger de chez soi. C'est via l'application FaceTime que des mannequins, comme Bella Hadid et Barbie Ferreira, se sont prêtées au jeu devant la caméra de leur ordinateur. Elles ont dû se débrouiller : en effet pas question de faire appel à un coiffeur, un maquilleur ou un styliste. Seules avec leur smartphone, les mannequins ont travaillé à distance. Bella Hadid a aimé puisqu'elle a partagé les clichés avec ces mots : "Best few hours... Reconnecting....".

Décathlon met en avant ses cours de gym en ligne avec une vidéo hilarante