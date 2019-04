Les plus belles robes de Grace de Monaco exposées au musée Dior de Granville

Grace Kelly aurait eu 90 ans cette année. Un anniversaire que le musée Christian Dior de Granville a souhaité célébrer avec une exposition inédite. 90 robes du couturier fétiche de la princesse de Monaco sont présentées au public du 27 avril au 17 novembre. Son fils, le Prince Albert II sera présent lors de l'inauguration officielle le 25 avril.

Une muse éternelle...Actrice fétiche d'Alfred Hitchcock, puis princesse de Monaco suite à son mariage en 1956 avec le prince Rainier III, Grace Kelly a conquis le monde par son charme, son élégance et son sens aiguisé de la mode. Elle était très proche de Christian Dior notamment. Elle a souvent porté ses créations lors d'événements officiels. 90 robes sont présentées au musée Dior de Granville.

A travers ces 90 tenues, le visiteur découvrira le goût de la Princesse Grace pour la mode. Avec Christian Dior, elle avait trouvé celui qui pouvait combiner ses aspirations de femmes et son rôle de princesse. "Elle avait la même vision de la mode que lui. C'était quelque chose de très élégant, de très tenu, un peu classique, pas trop extravagant. La mode ne devait jamais prendre le pas sur son image de princesse" explique Florence Muller, Commissaire générale de l'exposition "Grace de Monaco, princesse en Dior".

Hitchcock, Alfred (1954) - Pers: Alfred Hitchcock, Grace Kelly, James Stewart (THE KOBAL COLLECTION/AURIMAGES / THE KOBAL COLLECTION)

Une idée du Prince Albert II de Monaco

Ces robes étaient conservées au Palais de Monaco. Un trésor pour les amoureux de la maison Dior et aux amateurs de mode. Il y a quatre ans, le Prince Albert II de Monaco était en visite à Granville et l'idée a alors germé de présenter les plus belles robes de sa mère au grand public. Le musée se trouvant dans la maison natale de Christian Dior a fini de convaincre la famille princière de laisser les robes quitter le palais pour un autre écrin de prestige. D'ailleurs, le Prince Albert II sera présent pour l'inauguration officielle de l'exposition le 25 avril.

(KEYSTONE-FRANCE / GAMMA-RAPHO)

Exposition "Grace de Monaco, princesse en Dior", du 27 avril au 17 novembre 2019. Tous les jours de 10h à 18h30. A partir du 1er octobre : du mardi au dimanche et tous les jours pendant les vacances scolaires. Tarif : de 5 à 9 euros. Adresse : Villa les Rhumbs Rue d'Estouteville 50400 Granville