Malaise de Pierre Arditi au théâtre Edouard VII : une spectatrice raconte ce qu'il s'est passé

Murielle, une spectatrice présente théâtre Edouard VII quand l'acteur et comédien de théâtre Pierre Arditi a fait un "petit malaise", sur scène, explique notamment que le public a d'abord pensé à un "coup de théâtre".

Temps de lecture : 1 min

L'acteur et comédien de théâtre Pierre Arditi, âgé de 78 ans, a fait "un petit malaise" ce mercredi soir, alors qu'il était sur la scène du théâtre Edouard VII. Murielle, spectatrice qui assistait à la représentation, raconte à franceinfo comment cela s'est passé.

La pièce "Lapin", en duo avec Muriel Robin, venait de commencer "depuis 20 minutes quand on voit Pierre bégayer d'une manière permanente." "Les bégaiements ont duré une minute ou deux. Mais c'était intense, on voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas."

Le public pense d'abord à un "coup de théâtre"

Murielle et les autres spectateurs se disent "que cela fait partie du spectacle, que c'était peut-être un jeu de rôle. Il bégaye encore une fois et là, Muriel (Robin) lui prend la main. Elle voit ce qui se passe et elle demande que le rideau se ferme."

Trois minutes après la fermeture du rideau "on nous dit : excusez-nous, le spectacle est terminé, évacuez la salle." Sauf que les spectateurs pensent qu'il s'agit "d'un coup de théâtre", donc ils restent assis et commencent "à rigoler". Mais une deuxième personne leur demande d'évacuer. Murielle explique que personne ne bouge. Finalement, "une troisième personne demande d'évacuer et là on évacue tranquillement, sereinement avec beaucoup de peine d'avoir vu Pierre dans cet état", raconte Murielle. "Pierre Arditi c'est toute ma vie. Pierre Arditi et Muriel Robin, on les adore"

Le Samu est intervenu 15 minutes après, selon la spectatrice. "Il y avait un médecin dans la salle, donc je pense qu'il a été très vite pris en charge."